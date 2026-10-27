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Yamaha 2027, svelata tutta la gamma: nuovi colori per moto e scooter

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2 ore fa - Dlla Ténéré 700 agli XMAX: tutte le novità

La casa giapponese introduce nuove colorazioni per le famiglie MT, XSR, Tracer e XMAX, oltre a nuove grafiche per la R1 Race e diversi modelli da fuoristrada
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Dopo aver annunciato diverse novità con l'introduzione del Model Year 2027 per alcune moto e scooter, Yamaha ha svelato ufficialmente tutta la sua gamma 2027 in vista dei saloni di EICMA e MCL26. I cambiamenti per lo più sono strettamente estetici, con l'introduzione di nuovi colori e grafiche,

Yamaha, la nuova gamma moto e scooter 2027

Nelle ultime settimane, Yamaha ha gradualmente lanciato versioni aggiornate di diversi modelli, tra cui la XSR900 e la XSR900 GP, entrambe arricchite da una nuova colorazione. Più recentemente, la MT-125, disponibile con patente A1, ha acquisito una nuovissima livrea ''Redline White'' ispirata alla MT-07 e all'ammiraglia MT-09 della stessa casa motociclistica.

Attraverso la sua vasta gamma di nuovi colori, Yamaha afferma di entrare in una ''nuova era audace'' che rimane fedele alla sua ''convinzione che ogni pilota debba provare una sensazione di profonda soddisfazione e intensa emozione''.

Yamaha XSR900 GP 2027

Anche la R1 Race riceve un piccolo aggiornamento con l'introduzione di una nuova colorazione, mentre la Tracer 9 e la Tracer 9 Y-AMT saranno offerte nella nuova tonalità Power Blue. La famiglia Tracer 9 si arricchisce di una nuova grafica, mentre la gamma adventure di Yamaha includerà la Ténéré 700 Rally 2027, che rende omaggio alla tradizione del Team Blue con una nuova livrea Heritage White.

La Ténéré 700 Rally è dotata di forcella anteriore KYB da 43 mm completamente regolabile, mentre l'assetto delle sospensioni è completato da un ammortizzatore posteriore con un'escursione di 220 mm. La Ténéré 700 standard mantiene la colorazione Icon Blue, introducendo al contempo una nuova opzione Crystal Graphite.

Yamaha XMAX 125

Pure la gamma di scooter Yamaha si arricchisce di nuove colorazioni: l'XMAX 300 Tech MAX+ e l'XMAX 125 Tech MAX+ sono ora disponibili nella colorazione Avio Blue. L'NMAX 125 Tech Max, invece, presenta cerchi in bronzo in abbinamento alla colorazione Crystal Graphite.

Nuova Gamma Adventure

Modello  Colori 2027  Disponibilità 
Ténéré 700
(inclusa la versione ribassata) 		Icon Blue
(grafica aggiornata) 		1° trimestre 2027
  Crystal Graphite (nuovo) 1° trimestre 2027
Ténéré 700 Rally Heritage White (nuovo) 1° trimestre 2027

Sport Touring

Modello  Colori 2027  Disponibilità 
TRACER 9 GT+ Galaxy Blue (nuovo) 3° trimestre 2027
  Performance Silver (nuovo)  
TRACER 9 GT e Y-AMT Tech Black
(grafica aggiornata) 		3° trimestre 2027
  Ceramic Grey (nuovo)  
TRACER 9 e Y-AMT Power Blue (nuovo) 3° trimestre 2027
  Midnight Black
(grafica aggiornata) 		 

Sport Heritage

Modello Colori 2027 Disponibilità
XSR900 GP Legend Blue (nuovo) 2° trimestre 2027
  Legend Yellow  
XSR900 Neon White (nuovo) 1° trimestre 2027
  Midnight Black  

Hyper Naked

Modello  Colori 2027  Disponibilità 
MT-09 SP Icon Performance
(grafica aggiornata) 		1° trimestre 2027
MT-09 e MT-09 Y-AMT Redline (nuova) 1° trimestre 2027
  Ice Storm  
  Icon Blue  
  Tech Black  
MT-07 e MT-07 Y-AMT Redline (nuova) 1° trimestre 2027
  Ice Storm   
  Icon Blue  
  Tech Black  
MT-03 Redline (nuova) 1° trimestre 2027
  Ice Storm  
  Tech Black  
MT-125

Redline White (nuovo)

1° trimestre 2027
  Ice Storm  
  Icon Blue  
  Tech Black  

Supersport

Modello  Colori 2027 Disponibilità 
R1 RACE Icon Blue (nuovo) 1° trimestre 2027

Off Road Competition

Modello  Colori 2027  Disponibilità 
YZ450F Icon Blue (grafica aggiornata) 4° trimestre 2026
  Monster Black (grafica aggiornata) 4° trimestre 2026
YZ250F Icon Blue (grafica aggiornata) 3° trimestre 2026
  Monster Black (grafica aggiornata) 4° trimestre 2026
YZ250 Icon Blue (grafica aggiornata) 3° trimestre 2026
  Monster Black (grafica aggiornata) 4° trimestre 2026
YZ125 Icon Blue (grafica aggiornata) 3° trimestre 2026
  Monster Black (grafica aggiornata) 4° trimestre 2026
WR450F Icon Blue (grafica aggiornata) 4° trimestre 2026
WR250F Icon Blue (grafica aggiornata) 4° trimestre 2026
TT-R125 Icon Blue (grafica aggiornata) 4° trimestre 2026
TT-R110 Icon Blue (grafica aggiornata) 4° trimestre 2026
TT-R50 Icon Blue (grafica aggiornata) 4° trimestre 2026
PW50 Icon Blue (grafica aggiornata) 3° trimestre 2026

Sport Scooter

Modello  Colori 2027  Disponibilità 
XMAX 300 Tech MAX Avio Blue (nuovo) 2° trimestre 2027
  Crystal Graphite  
XMAX 300 Tech MAX+ Avio Blue (nuovo) 2° trimestre 2027
  Crystal Graphite  
XMAX 125 Tech MAX Avio Blue (nuovo) 2° trimestre 2027
  Crystal Graphite  
XMAX 125 Tech MAX+ Avio Blue (nuovo) 2° trimestre 2027
  Crystal Graphite  
NMAX 125 Tech MAX Avio Blue (nuovo) 2° trimestre 2027
  Crystal Graphite
(nuove ruote in bronzo) 		 
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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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