Yamaha 2027, svelata tutta la gamma: nuovi colori per moto e scooter

La casa giapponese introduce nuove colorazioni per le famiglie MT, XSR, Tracer e XMAX, oltre a nuove grafiche per la R1 Race e diversi modelli da fuoristrada

Dopo aver annunciato diverse novità con l'introduzione del Model Year 2027 per alcune moto e scooter, Yamaha ha svelato ufficialmente tutta la sua gamma 2027 in vista dei saloni di EICMA e MCL26. I cambiamenti per lo più sono strettamente estetici, con l'introduzione di nuovi colori e grafiche,

Yamaha, la nuova gamma moto e scooter 2027

Nelle ultime settimane, Yamaha ha gradualmente lanciato versioni aggiornate di diversi modelli, tra cui la XSR900 e la XSR900 GP, entrambe arricchite da una nuova colorazione. Più recentemente, la MT-125, disponibile con patente A1, ha acquisito una nuovissima livrea ''Redline White'' ispirata alla MT-07 e all'ammiraglia MT-09 della stessa casa motociclistica.

Attraverso la sua vasta gamma di nuovi colori, Yamaha afferma di entrare in una ''nuova era audace'' che rimane fedele alla sua ''convinzione che ogni pilota debba provare una sensazione di profonda soddisfazione e intensa emozione''.

Yamaha XSR900 GP 2027

Anche la R1 Race riceve un piccolo aggiornamento con l'introduzione di una nuova colorazione, mentre la Tracer 9 e la Tracer 9 Y-AMT saranno offerte nella nuova tonalità Power Blue. La famiglia Tracer 9 si arricchisce di una nuova grafica, mentre la gamma adventure di Yamaha includerà la Ténéré 700 Rally 2027, che rende omaggio alla tradizione del Team Blue con una nuova livrea Heritage White.

La Ténéré 700 Rally è dotata di forcella anteriore KYB da 43 mm completamente regolabile, mentre l'assetto delle sospensioni è completato da un ammortizzatore posteriore con un'escursione di 220 mm. La Ténéré 700 standard mantiene la colorazione Icon Blue, introducendo al contempo una nuova opzione Crystal Graphite.

Yamaha XMAX 125

Pure la gamma di scooter Yamaha si arricchisce di nuove colorazioni: l'XMAX 300 Tech MAX+ e l'XMAX 125 Tech MAX+ sono ora disponibili nella colorazione Avio Blue. L'NMAX 125 Tech Max, invece, presenta cerchi in bronzo in abbinamento alla colorazione Crystal Graphite.

Nuova Gamma Adventure

Modello Colori 2027 Disponibilità Ténéré 700

(inclusa la versione ribassata) Icon Blue

(grafica aggiornata) 1° trimestre 2027 Crystal Graphite (nuovo) 1° trimestre 2027 Ténéré 700 Rally Heritage White (nuovo) 1° trimestre 2027

Sport Touring

Modello Colori 2027 Disponibilità TRACER 9 GT+ Galaxy Blue (nuovo) 3° trimestre 2027 Performance Silver (nuovo) TRACER 9 GT e Y-AMT Tech Black

(grafica aggiornata) 3° trimestre 2027 Ceramic Grey (nuovo) TRACER 9 e Y-AMT Power Blue (nuovo) 3° trimestre 2027 Midnight Black

(grafica aggiornata)

Sport Heritage

Modello Colori 2027 Disponibilità XSR900 GP Legend Blue (nuovo) 2° trimestre 2027 Legend Yellow XSR900 Neon White (nuovo) 1° trimestre 2027 Midnight Black

Hyper Naked

Modello Colori 2027 Disponibilità MT-09 SP Icon Performance

(grafica aggiornata) 1° trimestre 2027 MT-09 e MT-09 Y-AMT Redline (nuova) 1° trimestre 2027 Ice Storm Icon Blue Tech Black MT-07 e MT-07 Y-AMT Redline (nuova) 1° trimestre 2027 Ice Storm Icon Blue Tech Black MT-03 Redline (nuova) 1° trimestre 2027 Ice Storm Tech Black MT-125 Redline White (nuovo) 1° trimestre 2027 Ice Storm Icon Blue Tech Black

Supersport

Modello Colori 2027 Disponibilità R1 RACE Icon Blue (nuovo) 1° trimestre 2027

Off Road Competition

Modello Colori 2027 Disponibilità YZ450F Icon Blue (grafica aggiornata) 4° trimestre 2026 Monster Black (grafica aggiornata) 4° trimestre 2026 YZ250F Icon Blue (grafica aggiornata) 3° trimestre 2026 Monster Black (grafica aggiornata) 4° trimestre 2026 YZ250 Icon Blue (grafica aggiornata) 3° trimestre 2026 Monster Black (grafica aggiornata) 4° trimestre 2026 YZ125 Icon Blue (grafica aggiornata) 3° trimestre 2026 Monster Black (grafica aggiornata) 4° trimestre 2026 WR450F Icon Blue (grafica aggiornata) 4° trimestre 2026 WR250F Icon Blue (grafica aggiornata) 4° trimestre 2026 TT-R125 Icon Blue (grafica aggiornata) 4° trimestre 2026 TT-R110 Icon Blue (grafica aggiornata) 4° trimestre 2026 TT-R50 Icon Blue (grafica aggiornata) 4° trimestre 2026 PW50 Icon Blue (grafica aggiornata) 3° trimestre 2026

Sport Scooter

Modello Colori 2027 Disponibilità XMAX 300 Tech MAX Avio Blue (nuovo) 2° trimestre 2027 Crystal Graphite XMAX 300 Tech MAX+ Avio Blue (nuovo) 2° trimestre 2027 Crystal Graphite XMAX 125 Tech MAX Avio Blue (nuovo) 2° trimestre 2027 Crystal Graphite XMAX 125 Tech MAX+ Avio Blue (nuovo) 2° trimestre 2027 Crystal Graphite NMAX 125 Tech MAX Avio Blue (nuovo) 2° trimestre 2027 Crystal Graphite

(nuove ruote in bronzo)

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