Yamaha XSR900 2027, fascino degli anni '90 e nuovi colori

La rétro della gamma Sport Heritage conferma il motore CP3 da 890 cc e 119 CV, aggiungendo le livree Neon White e Midnight Black

Piccole novità per la gamma Sport Heritage di Yamaha. Infatti, per la XSR900 arriva il Model Year 2027 che introduce nuove colorazioni. Per la moto che unisce prestazioni moderne a un carattere che richiama le moto del passato, non ci sono invece novità di meccanica.

Yamaha XSR900 2027

Novità 2027, nuovi colori

Da sempre, la Yamaha XSR900 si ispira alla YZF 750R pink degli anni '90. Il telaio in colorazione silver, si fonde a una base bianca, con accenti rosa e dettagli blu sul serbatoio e sui pannelli laterali. Per il 2027, la moto sarà proposta nella nuova versione Neon White, oltre che in quella Midnight Black.

Yamaha XSR900 2027

La meccanica non cambia

La XSR900 del 2027 è nuovamente equipaggiata con il motore Yamaha CP3 da 890 cc raffreddato a liquido, che eroga una potenza dichiarata di 87,5 kW (119 CV) a 10.000 giri/min. La copia massima, invece, raggiunge quota 93 Nm a 7.000 giri/min.

Yamaha XSR900 2027

Disponibilità

Le date di consegna sono previste a partire dal primo trimestre del 2027. Il prezzo del nuovo Model Year non è ancora stato comunicato.

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