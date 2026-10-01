Yamaha YE-01, la motocross elettrica torna sotto i riflettori: in pista al MXoN 2026

Yamaha YE-01 Racing Concept è una motocross elettrica che era stata esposta lo scorso anno ad EICMA senza troppi proclami. Adesso, questa moto non si nasconde più perché la casa giapponese ha fatto sapere che effettuerà un giro dimostrativo in occasione del Monster Energy FIM Motocross of Nations 2026 (MXoN 2026), appuntamento che si svolge a Ernée, in Francia, a partire da domani, 2 ottobre.

Purtroppo, al momento non è prevista alcuna competizione per questo concept, ma già sappiamo che Yamaha sta lavorando per essere presente al MXEP, una serie di gare di motocross elettrico il cui lancio è previsto nel prossimo futuro.

Yamaha YE-01 Racing Concept

Yamaha YE-01 Racing Concept: ecco le sue caratteristiche

YE-01 è stata progettata in collaborazione con il produttore francese di moto elettriche Electric Motion SAS (EM), e utilizza la tecnologia del telaio della YZ450F che è il frutto della lunga esperienza di Yamaha nel motorsport.

L'obiettivo del concept, secondo Yamaha, è ''preservare il fascino intrinseco del motocross, proponendo al contempo una nuova forma di divertimento che sfrutti le caratteristiche uniche della propulsione elettrica. La dimostrazione offrirà l'opportunità di apprezzare l'attrattiva del veicolo e il potenziale del motocross elettrico''.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo concept è la presenza di una frizione multidisco meccanica idraulica a bagno d'olio. L'obiettivo è quello di offrire al pilota un livello di controllo simile a quello delle moto di serie. Purtroppo, non si conoscono molti altri dettagli sulla moto. In particolare, non sappiamo quasi nulla su motore e batteria.

Yamaha YE-01 Racing Concept

La dimostrazione che si terrà al MXoN 2026 sarà l'occasione per Yamaha di mostrare al pubblico la moto e il potenziale del motocross elettrico. Infatti, pur preservandone il fascino e l'emozione, l'azienda giapponese punta a portare nuove possibilità a questo sport attraverso l'elettrificazione, offrendo una più ampia varietà di modi per viverlo.

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