Yamaha, sconti e finanziamenti a settembre: ecco le offerte

Yamaha propone una serie di offerte per la sua gamma di moto che spaziano tra sconti, pacchetti manutenzione inclusi e finanziamenti dedicati. Entriamo più nei dettagli e scopriamo le promozioni valide in questo mese di settembre 2026.
Yamaha, le offerte sulla gamma moto
Partiamo dalla Yamaha Tracer 9 GT+ che offre fino a 600 euro di vantaggi, oltre a un pacchetto manutenzione 3 anni/15.000 km incluso nel prezzo. Invece, sulle Yamaha Tracer 9 e Tracer 9 GT, la casa giapponese propone un vantaggio di 1.200 euro.
Yamaha Tracer 9 GT: è la più confortevole e si guida bene ovunque; le manca un pizzico di grinta
Per i modelli Ténéré 700, Tracer 7 e Tracer 7 GT i vantaggi offerti da Yamaha arrivano a quota 600 euro. Invece, per la piccola MT-125, il vantaggio cliente scende a 500 euro. Come possono essere utilizzati questi bonus? Per l'acquisto di accessori o come valutazione extra del proprio usato. In alternativa possono essere utilizzati per acquistare pacchetti manutenzione e l'immatricolazione.
Infine, per chi acquisterà un modello 125 cc, Yamaha regalerà un casco Airoh.
Finanziamenti
La casa giapponese propone un finanziamento TAN 2,99% (tasso fisso), TAEG 11,71% (tasso fisso) by You EasyGO Santander Consumer Bank su tutta la gamma moto e scooter. La prima rata si potrà pagare da gennaio 2027.
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).