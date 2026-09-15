Offerte moto

Yamaha, sconti e finanziamenti a settembre: ecco le offerte

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26 fa - Fino a 1.200 euro di vantaggi sulle moto: tutti i dettagli

Yamaha rinnova le promozioni sulla gamma moto con sconti, pacchetti manutenzione e finanziamenti.
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Yamaha propone una serie di offerte per la sua gamma di moto che spaziano tra sconti, pacchetti manutenzione inclusi e finanziamenti dedicati. Entriamo più nei dettagli e scopriamo le promozioni valide in questo mese di settembre 2026.

Yamaha, le offerte sulla gamma moto

Partiamo dalla Yamaha Tracer 9 GT+ che offre fino a 600 euro di vantaggi, oltre a un pacchetto manutenzione 3 anni/15.000 km incluso nel prezzo. Invece, sulle Yamaha Tracer 9 e Tracer 9 GT, la casa giapponese propone un vantaggio di 1.200 euro.

Yamaha Tracer 9 GT: è la più confortevole e si guida bene ovunque; le manca un pizzico di grinta

Per i modelli Ténéré 700, Tracer 7 e Tracer 7 GT i vantaggi offerti da Yamaha arrivano a quota 600 euro. Invece, per la piccola MT-125, il vantaggio cliente scende a 500 euro. Come possono essere utilizzati questi bonus? Per l'acquisto di accessori o come valutazione extra del proprio usato. In alternativa possono essere utilizzati per acquistare pacchetti manutenzione e l'immatricolazione.

Infine, per chi acquisterà un modello 125 cc, Yamaha regalerà un casco Airoh.

Finanziamenti

La casa giapponese propone un finanziamento TAN 2,99% (tasso fisso), TAEG 11,71% (tasso fisso) by You EasyGO Santander Consumer Bank su tutta la gamma moto e scooter. La prima rata si potrà pagare da gennaio 2027.

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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