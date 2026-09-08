Yamaha Ténéré 700, a settembre arrivano Ténéré Days e Discovery Day

Venerdì 18 e sabato 19 settembre 2026 si terranno i Ténéré Days, una due giorni organizzata da Yamaha dedicata alla famiglia Ténéré 700. L'appuntamento è nelle concessionarie aderenti della casa giapponese, un appuntamento che si inserisce in un settembre ricco di attività di Yamaha legate al mondo Adventure. Possessori, amici del Ténéré e chi sta valutando di entrare in questo modo, tutte queste persone avranno modo di approfondire la gamma e scambiare esperienze sulle loro avventure in moto. Non mancherà la possibilità di effettuare test ride.

Ténéré Discovery Day

Ma non è finita qui perché il 20 settembre nelle Concessionarie Ufficiali aderenti sarà possibile partecipare a Ténéré Discovery Day. Si tratta di un'esperienza di guida dedicata alla community Adventure e a chi desidera avvicinarsi al mondo off-road. Come funziona? Attraverso itinerari selezionati e momenti di condivisione, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire da vicino la passione che anima il Ténéré Spirit, esplorando strade, territori e paesaggi in compagnia di altri appassionati.

I motociclisti possono iscrivere la propria Ténéré 700 oppure è possibile chiedere all'organizzatore la possibilità che venga fornito una Ténéré tra quelle messe a disposizione per l'occasione. In ogni caso è necessario avere il proprio abbigliamento tecnico completo da off-road. Non sarà fornito in loco.

La partecipazione non è gratuita ma è previsto un costo di 80 euro che comprende anche il pranzo/aperitivo. Prezzo che sale a 180 euro in caso di fornitura della Ténéré 700. Maggiori informazioni direttamente sul sito dell'evento (cliccate qui).

Promozione

Infine, Yamaha ricorda che dal 31 agosto è attiva la promozione finanziaria You EasyGO, con un tasso del 2,99% e, per chi sceglie un modello Ténéré, sono inoltre previsti vantaggi del valore di 600 euro, tra manutenzione, supervalutazione dell’usato o accessori.

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