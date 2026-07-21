Fabio Quartararo passa in Honda: ufficiale l'accordo biennale con HRC

A pochi minuti dalla notizia dell'ingaggio di David Alonso, Honda Racing Corporation ha annunciato un altro colpo destinato a cambiare gli equilibri della MotoGP. La Casa giapponese ha infatti ufficializzato anche l'arrivo di Fabio Quartararo, che vestirà i colori del team ufficiale Honda HRC nelle stagioni 2027 e 2028, diventando uno dei pilastri del nuovo progetto tecnico che accompagnerà l'ingresso della MotoGP nell'era dei motori da 850 cc. A differenza del colombiano, il cui futuro tra HRC e LCR resta ancora da definire, il destino del campione del mondo 2021 è già scritto: sarà lui il riferimento della squadra ufficiale nella rivoluzione regolamentare del prossimo anno. Per Honda si tratta di un investimento pesantissimo, che conferma la volontà di tornare stabilmente ai vertici del Motomondiale dopo anni difficili.

Honda Racing Corporation sign Fabio Quartararo



Honda Racing Corporation (HRC) are pleased to announce the signing of Quartararo for the 2027 and 2028 MotoGP World Championship seasons, he will race for the factory Honda HRC team.



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Un campione del mondo per rilanciare il progetto Honda

Quartararo arriva a questa nuova sfida dopo una carriera che lo ha consacrato tra i protagonisti della MotoGP moderna. Il francese aveva impressionato già prima dell'approdo nella classe regina, conquistando record su record nel FIM CEV Moto3 International Championship, per poi mettersi in luce tra Moto3 e Moto2. Il debutto in MotoGP nel 2019 fu immediatamente esplosivo: pole position già alla quarta gara, sei partenze al palo e sette podi nella stagione d'esordio. Due anni più tardi sarebbe arrivata la consacrazione con il titolo mondiale 2021, seguito dal secondo posto iridato nel 2022. Dopo gli ultimi anni bui in Yamaha - non per demeriti personali - il suo bilancio nella top class parla di 11 vittorie, 32 podi e 21 pole position, numeri che hanno convinto Honda ad affidargli un ruolo centrale nel nuovo corso della RC213V. L'annuncio di Quartararo, unito a quello del giovane David Alonso, rappresenta un chiaro messaggio al paddock: HRC vuole candidarsi fin da subito a tornare protagonista nella lotta per il titolo.

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