Yamaha off-road 2027: novità per WR450F, WR250F e TT-R

Yamaha introduce il Model Year 2027 della sua gamma off-road che include le moto delle serie WR e TT-R. Ci sono diverse novità. Per esempio, WR450F e WR250F del 2027 presentano miglioramenti pensati per ottimizzare maneggevolezza, stabilità e prestazioni sui sentieri, oltre a nuove colorazioni Icon Blue con grafiche integrate.

TT-R50 è stata progettata per avvicinare i nuovi piloti al mondo delle due ruote, con un cambio a 3 marce facile da gestire con innesto automatico, mentre la TT-R110 può contare su di un robusto telaio e a una sospensione a lunga escursione che infonde sicurezza ai piloti più giovani. Entrambe adottano la nuova grafica Icon Blue ispirata alle moto da corsa MXGP.

WR450F e WR250F 2027

Entrando più nel dettaglio, WR450F 2027 può contare sulle ultime innovazioni della casa giapponese nel campo del motore, tra cui una nuova fasatura dell'albero a camme, ottimizzata per l'enduro, che garantisce una potenza costante riducendo al minimo il rischio di spegnimento e offrendo al pilota maggiore sicurezza su tutti i terreni. Il telaio è stato completamente riprogettato e permette di mettere in risalto l'erogazione del motore 450 cc. Il tutto per offrire al pilota maggiore comfort e controllo su ogni tipo di terreno.

WR450F

In particolare, il tubo obliquo presenta una sezione superiore più spessa, una sezione inferiore più stretta e supporti motore asimmetrici, garantendo maggiore comfort e una migliore reattività nelle impegnative sfide enduro. WR450F 2027 adotta una frizione idraulica che riduce l'affaticamento del pilota, offrendo contestualmente una sensibilità ottimale e una maggiore manovrabilità su terreni accidentati. Yamaha ha migliorato anche l'impianto frenante posteriore per consentire al pilota di mantenere il pieno controllo nelle discese ripide.

La ciclistica della Yamaha WR450F 2027 vede anche la presenza della sospensione KYB con un setup ottimizzato per la guida enduro.

WR250F

Passiamo alla WR250F 2027 che può contare su di un motore ispirato alla YZ250F, dotato di una centralina specifica per l'enduro e di un sistema di gestione del flusso d'aria altamente efficiente, che assicura una potenza da gara con la semplice pressione dell'acceleratore. Il telaio è stato progettato per essere sufficientemente leggero ma allo stesso tempo robusto per sopportare le esigenze della guida enduro tecnica. Il telaio, combinato con la sospensione KYB, è specificamente progettato per eccellere nelle gare di enduro e garantisce prestazioni di alto livello, sia nei tratti tecnici a bassa velocità che sui tracciati veloci.

Sia la WR450F che la WR250F sono dotate di un sistema antifurto con centralina elettronica gestibile tramite l'app Power Tuner. L'app consente inoltre al pilota di selezionare le caratteristiche di erogazione della potenza, regolabili da ''Fluida'' ad ''Aggressiva'', e di regolare le impostazioni del controllo di trazione.

TT-R50 e TT-R110 2027

TT-R50 è pensata per avvicinare i più piccoli al mondo delle moto, grazie all'altezza sella ribassata, all'avviamento elettrico e a una posizione di guida che garantisce sicurezza alla guida. Il motore a 4 tempi da 50 cc è dotato di cambio a 3 marce con frizione automatica per rendere la guida intuitiva anche per i principianti.

TT-R50

TT-R110 è sviluppata per offrire versatilità e facilità di guida ai giovani piloti off road e si caratterizza per un robusto telaio in acciaio e una sospensione a lunga escursione, ed estremamente resistente per garantire una lunga durata. La potenza è erogata da un motore a 4 tempi da 110 cc. Entrambi i modelli presentano entrambe la grafica e le colorazioni Icon Blue, ispirati alle moto da motocross di grossa cilindrata vincitrici del titolo MXGP.

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