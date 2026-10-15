Rev-1: la spettacolare moto a idrogeno da 612 CV

Se ti piacciono i confini estremi del design motociclistico e le visioni sulla mobilità del futuro, questo progetto merita la tua attenzione. La REV-1 è l'ultimo concept nato dalla matita di Lennart Baramsky, designer di BMW Group Designworks che ha voluto esplorare nuove strade stilistiche e tecniche al di fuori dei progetti ufficiali di serie. Un esercizio di stile che unisce cifre tecniche da capogiro a soluzioni estetiche di grande impatto.

Un omaggio alla storia: la carrozzeria in alluminio ispirata alla BMW R 7

Osservandola nelle prime immagini digitali, la REV-1 colpisce per la sua carrozzeria in alluminio continua e priva di giunzioni apparenti, che avvolge l'intera struttura. Non è una scelta casuale: l'ispirazione diretta arriva dalla mitica e avveniristica BMW R 7 del 1934, un prototipo straordinario che all'epoca non superò la fase di studio a causa della sua eccessiva complessità costruttiva.

A completare un quadro già di per sé anticonvenzionale troviamo una sofisticata e complessa sospensione anteriore con sterzo al mozzo e leveraggi dedicati — contrapposta a un minimalistico posteriore, dominato dalla sella posteriore.

Il cuore tecnologico: 612 CV a idrogeno con sistema Hydrogen Core

Sotto le linee fluide della carenatura si cela l'elemento centrale del progetto: il cosiddetto Hydrogen Core. Baramsky ha immaginato un sistema di propulsione basato su una pila a combustibile a idrogeno, abbinata a un motore elettrico, capace di erogare una potenza stimata di 612 CV. Numeri estremi che, in un contesto virtuale, lasciano spazio totale alla fantasia ingegneristica.

Dalla carta alla realtà: perché la REV-1 resterà un esercizio di stile

Prima di immaginare di guidarla su strada, è bene fare i conti con la realtà dei fatti. Al momento, la REV-1 esiste esclusivamente come studio di design digitale. Sebbene nel panorama attuale esistano prototipi marcianti legati all'idrogeno — come la Kawasaki HySE che sperimenta la combustione diretta in un quattro cilindri sovralimentato —, il vero ostacolo per questa tecnologia resta l'infrastruttura di rifornimento.

Mentre BMW continua a credere nello sviluppo dell'idrogeno e delle celle a combustibile — con il debutto stradale previsto per il 2028 sul grande SUV iX5 Hydrogen —, difficilmente vedremo un'architettura così estrema trasformarsi in un modello di serie (anche perchè non sembra comodissima, a giudicare dalle foto). Resta comunque un affascinante manifesto di ciò che la creatività umana può immaginare.

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