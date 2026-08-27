Honda WN7, prima moto elettrica Honda, è solo a noleggio in Australia

La prima moto elettrica di grandi dimensioni firmata da Honda sta per sbarcare in Australia, ma con una strategia commerciale decisamente particolare. Parliamo della Honda WN7, che in questa prima fase di lancio non si potrà acquistare nel senso tradizionale del termine.
Le condizioni poste dalla filiale locale sono chiare: arriveranno appena 50 esemplari, saranno riservati a chi è già cliente del marchio e, soprattutto, l'unico modo per guidarne una sarà attraverso una formula di noleggio ad abbonamento.
Abbonamento mensile e zero vincoli
Per gestire la distribuzione della WN7, la divisione australiana di Honda si è affidata alla piattaforma locale Carbar. La formula prevede un canone di 400 dollari australiani al mese (pari a circa 240 euro al cambio attuale), una cifra che include già le spese di immatricolazione e la copertura assicurativa.
Non ci sono contratti pluriennali a vincolarti: puoi disdire l'abbonamento o restituire la moto dando un preavviso di due sole settimane. Se da un lato questo approccio rende meno impegnativo il passaggio alle due ruote a batteria, evitando di dover sborsare subito l'intera cifra di acquisto, dall'altro chiarisce un principio fondamentale: stai pagando per l'accesso al mezzo, non per la sua proprietà.
Honda WN7, la naked elettrica è la prima Honda con trasmissione finale a cinghia
In Italia resta la vendita tradizionale
Prima di ipotizzare che Honda stia trasformando le moto in un servizio a canone mensile stile piattaforma streaming, è bene precisare che questo esperimento riguarda esclusivamente il mercato australiano.
Dalle nostre parti le cose vanno diversamente. In Italia, infatti, la Honda WN7 è presente a listino con un prezzo ufficiale di 15.190 euro chiavi in mano, lasciando al cliente la possibilità di acquistarla e metterla regolarmente in garage.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|WN7
|- / -
|15.190 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Honda WN7 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Honda WN7
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.