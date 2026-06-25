Questa non è la solita Honda XL 750 Transalp: l'enduro diventa un triciclo per l'off-road

Questa non è la solita Honda XL 750 Transalp che ben conosciamo. Il concessionario belga Honda Anquety Motor Sport ha avuto l'idea, per molti versi bizzarra, di trasformare la Transalp in un triciclo, nell'ambito del concorso Custombike 2026 indetto dalla casa giapponese. Ne avevamo scritto un paio di settimane fa. 10 special si sfideranno nella nuova edizione di Hondacustoms.com. Si può votare online (cliccate qui) e le preferenze si potranno esprimere fino alla fine di agosto. Successivamente sarà annunciata la moto vincitrice.

Honda XL 750 Transalp

Tra le special in gara c'è quindi una Honda XL 750 Transalp molto particolare che è stata trasformata in un triciclo.

Una speciale enduro a 3 ruote

Quest'anno, per partecipare al concorso di personalizzazione di Honda, si potevano scegliere due modelli da utilizzare come base: la naked CB 750 Hornet e l'enduro XL 750 Transalp. Il team belga di Anquety Motor Sport ha optato per l'enduro, sottoponendola a una complessa trasformazione in un veicolo a tre ruote. Honda ATC 750, così è stata chiamata questa particolare creazione, ha richiesto molto lavoro. La modifica più importante riguarda la parte posteriore che è stata riprogettata.

Honda XL 750 Transalp

Invece del forcellone bibraccio con una sola ruota, ora predomina un forcellone monobraccio con due ruote. Si tratta di un componente realizzato su misura e adattato specificamente per questa conversione. La trasmissione finale a catena e il freno a disco sono posizionati centralmente sull'asse posteriore della Honda ATC 750, tra le due ruote posteriori. Questa particolare creazione adotta poi al posteriore due pneumatici Sandstar AT 26x11-12. Honda XL 750 Transalp si è quindi trasformata nel triciclo con caratteristiche che strizzano l'occhio all'off-road.

Il motore non cambia e quindi troviamo sempre un bicilindrico in grado di erogare 92 CV di potenza. La moto in versione originale con trasmissione E-Clutch pesa 216 kg. Non ci sono dati precisi ma questa versione a 3 ruote dovrebbe pensare molto di più. Riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria al Custombike 2026 di Honda? Lo scopriremo alla fine dell'estate.

Fonte: Motorrad

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 25/06/2026