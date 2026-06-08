Honda V3R turbo: nuovi brevetti svelano i segreti del motore con compressore elettrico

Ve la ricordate? A EICMA 2025, Honda aveva svelato la V3R 900 E-Compressor Prototype, una moto dotata di un motore V3 con compressore elettrico. L'interesse per questa novità tecnica è stato molto alto e adesso ci sono novità perché la Casa giapponese ha depositato alcuni brevetti che illustrano alcuni nuovi dettagli di questo progetto. Honda promette prestazioni da 1200 cc da un motore V3 da 900 cc e grazie a questi brevetti possiamo capire qualcosa di più della tecnologia su cui si sta lavorando.

Una tecnologia molto raffinata

Brevetti da cui non si vede solamente il compressore elettrico del motore ma anche il funzionamento del sistema d'aspirazione dell'aria. Il cuore pulsante della V3R è un motore V3 da 900cc completamente nuovo, abbinato a un compressore volumetrico a comando elettrico.

Honda V3R turbo brevetti

Questa configurazione insolita ha dato vita a un design asimmetrico, con il lato destro della motocicletta che appare notevolmente più grande del sinistro. Sebbene non convenzionale dal punto di vista stilistico, questa disposizione ha una chiara funzione ingegneristica.

I disegni del brevetto spiegano che la presa d'aria più grande sul lato destro ospita il gruppo filtro dell'aria della motocicletta, montato quasi verticalmente sotto la sezione anteriore del coperchio del serbatoio. Honda ha progettato i condotti di aspirazione per convogliare l'aria in ingresso e al contempo separare l'acqua prima che raggiunga il filtro. Questa configurazione consente di posizionare l'airbox lontano dall'asse centrale, liberando spazio per altri componenti. Dietro il filtro si trova una scatola filtro con due percorsi di flusso d'aria separati.

Un percorso convoglia l'aria direttamente nel motore, consentendo alla motocicletta di funzionare come avesse un motore aspirato in condizioni di guida normali. Il secondo percorso dirige l'aria verso il compressore elettrico montato sopra il motore, appena dietro il cannotto di sterzo.

A differenza dei tradizionali compressori volumetrici azionati dal motore o dei turbocompressori alimentati dai gas di scarico, il sistema Honda si attiva solo quando è richiesta una maggiore potenza.

Il compressore entra in funzione solo quando serve davvero

Durante la guida normale con bassa richiesta di potenza, il motore funziona come un convenzionale propulsore aspirato da 900 cc. Quando il pilota richiede maggiori prestazioni, una valvola a controllo elettronico chiude il condotto di aspirazione standard e il compressore elettrico inizia a funzionare, aumentando il volume d'aria che entra nelle camere di combustione di circa il 30% rispetto a quello che il motore potrebbe aspirare da solo. Questo funzionamento selettivo potrebbe inoltre apportare benefici in termini di consumo di carburante ed emissioni, dato che il motore trascorre gran parte del tempo in funzione come un'unità aspirata.

Honda V3R turbo brevetti

Anche l'architettura V3 è molto interessante. Lo schema utilizza due cilindri nella bancata anteriore e un singolo cilindro in quella posteriore. Honda afferma che questa configurazione offre la larghezza di un tipico motore bicilindrico di media cilindrata, ma con una cilindrata significativamente maggiore.

Tecnologia applicata su più modelli?

Forse l'aspetto più importante è che i brevetti suggeriscono che Honda consideri la V3R ben più di un semplice concept. La documentazione indica che l'azienda potrebbe già star esplorando versioni alternative del concept, utilizzando diverse cilindrate e configurazioni dei cilindri. Se la V3R si rivelerà un successo, potrebbe segnare l'inizio di una nuova famiglia di motociclette dotate di tale tecnologia.

Fonte: Bike Rider

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/06/2026