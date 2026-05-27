Honda SH125, l'icona per la mobilità urbana festeggia 25 anni con SH Marmo e Hanami

Honda SH è un best seller indiscusso della casa giapponese, uno scooter di grandissimo successo. Honda SH125 (qui la nostra prova) festeggia adesso i 25 anni e per celebrare questa ricorrenza, l'azienda giapponese ha svelato un ambizioso progetto creativo che riunisce scultura, innovazione ingegneristica e cinematografia. Per i 25 anni dello scooter sono infatti stati svelati SH125i Marmoe “Hanami”.

Honda SH125 Marmo e “Hanami”

Un progetto davvero molto speciale

Non dobbiamo pensare ai classici concept perché Honda ha mostrato qualcosa di speciale. Al centro dell’iniziativa vi sono infatti due reinterpretazioni distinte dell’SH125i: “Hanami”, una scultura in marmo in scala 1:1 creata dall'artista italiano Filippo Tincolini, e il concept SH125i Marmo sviluppato dagli ingegneri Honda presso lo stabilimento di Atessa.

In particolare, Hanami è una scultura in marmo dell’SH125i in scala 1:1, realizzata partendo da un unico blocco. C'è poi il concept SH125i Marmo; una nuova interpretazione dello scooter classico sviluppata dagli ingegneri presso lo stabilimento italiano Honda. Utilizzando resina acrilica riciclabile, il concept dimostra come i processi produttivi industriali possano emulare finiture artigianali supportando al contempo un approccio più circolare alla produzione. Il progetto è stato poi raccontato in una serie di video.

Honda SH125 Marmo e “Hanami”

Il documentario principale segue la creazione di entrambe le interpretazioni, dalla cava di marmo di Michelangelo allo studio dello scultore fino al prodotto finale. I video aggiuntivi si concentrano separatamente sulla relazione tra scultura e design di prodotto, e sulle iniziative ambientali e l’innovazione dei materiali presso lo stabilimento di Atessa. Marcello Vinciguerra, Managing Director di Honda Italia Industriale, spiega così questo speciale progetto legato alla celebrazione dei 25 anni di questa icona della mobilità urbana.

Nel corso di 25 anni, l’SH125 ha accompagnato diverse generazioni nella loro vita quotidiana e continua a farlo, con coerenza, anno dopo anno. È proprio questa semplicità funzionale che lo rende inconfondibilmente un SH. Questo progetto congiunto esplora proprio questo mantra visivo immutabile.

Insieme, Hanami, il concept SH125i Marmo e i film celebrano non solo i 25 anni dell’SH125, ma anche l’impegno continuo di Honda verso un design consapevole, innovazione ingegneristica e produzione responsabile per il futuro della mobilità urbana.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/05/2026