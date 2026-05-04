Honda CRF450RX Rally 2027, la nuova race replica per chi cerca davvero il massimo

La CRF 450RX Rally 2027 è la proposta Honda per gli appassionati di rally: produzione limitata, motore monocilindrico e dotazioni tecniche di altissimo livello

Sta arrivando sul mercato la nuova Honda CRF 450RX Rally 2027. Sviluppata dal reparto corse Honda Racing Corporation, nasce con l'obiettivo di soddisfare i clienti più esigenti che cercano il massimo da una moto rally.

Solo 50 esemplari

Parliamo di una moto esclusiva, sviluppata da HRC e assemblata da RedMoto che racchiude al suo interno l’esperienza maturata dal reparto corse Honda nelle competizioni internazionali, dal Campionato del Mondo Rally Raid alla Dakar. Complessivamente, ne saranno prodotte 50 unità. Honda CRF 450RX Rally 2027 si distingue per un pacchetto che include un motore con specifiche da gara e una ciclistica per garantire il massimo in termini di prestazioni, con sospensioni di derivazione factory per l’impiego nelle competizioni. A riprova del valore tecnico di questa moto, basta ricordare che nel 2026 alla Dakar, con 14 esemplari al via, 12 sono arrivate al traguardo, con un secondo e un terzo posto nella classe Rally2 e ben tre moto nei primi cinque.

Honda CRF450RX Rally MY2027

Specifiche tecniche

La base tecnica prevede un telaio a doppia trave in alluminio abbinato a una ciclistica di derivazione racing con tarature dedicate dello smorzamento idraulico e molle caratterizzate da specifiche costanti elastiche. Nello specifico abbiamo una forcella Showa da 49 mm dotata di steli con trattamento al titanio, soluzione che riduce gli attriti e migliora notevolmente la scorrevolezza, assicurando maggiore sensibilità e controllo. Al posteriore, l’ammortizzatore presenta uno stelo pistone maggiorato a 18 mm con rivestimento al titanio, anch’esso studiato per minimizzare le resistenze interne e ottimizzare la risposta alle sollecitazioni. Non manca nemmeno una piastra di sterzo ricavata dal pieno. La CRF 450RX Rally è equipaggiata di serie con un ammortizzatore di sterzo dedicato.

Anche l'impianto frenante è di derivazione racing e davanti troviamo un disco anteriore maggiorato da 300 mm, progettato per garantire una potenza frenante elevata, maggiore modulabilità e controllo anche nelle condizioni più impegnative. Al posteriore, invece, è presente un disco con uno spessore maggiorato, con l'obiettivo di aumentare la resistenza alle sollecitazioni estreme e migliorare la dissipazione del calore, assicurando costanza di rendimento e affidabilità anche durante gli utilizzi più gravosi.

Honda CRF450RX Rally MY2027

La scheda tecnica continua poi con ruote speciali ad alta resistenza. Ci sono poi tre serbatoi (due anteriori e uno posteriore) per una capacità complessiva di 36 litri, studiati per assicurare un equilibrio ottimale in ogni condizione di utilizzo. Nel dettaglio, il serbatoio posteriore, da 14 litri, è montato su supporti in gomma per ridurre le inerzie e favorire una guida più leggera, agile e controllata.

Motore monocilindrico

Il cuore pulsante è un motore monocilindrico da circa 58 CV abbinato a un cambio a 6 marce, con rapportatura dedicata. Il terminale di scarico in titanio sviluppato da Akrapovič è lo stesso montato sulla CRF Rally ufficiale, mentre il collettore e il tubo di raccordo in acciaio, invece, sono realizzati direttamente da HRC. A completare il pacchetto tecnico, è stato introdotto un radiatore supplementare maggiorato, progettato per migliorare il raffreddamento dell’olio, per la massima affidabilità del propulsore anche nelle condizioni più estreme. Parlando delle prestazioni, Honda dichiara una velocità massima di circa 160 km/h.

Infine, tra le altre specifiche tecniche, CRF 450RX Rally 2027 monta di serie un manubrio Renthal, i paramani Acerbis, il parafango anteriore come quello della CRF Rally ufficiale, pedane maggiorate in acciaio e l’impianto luci LED.

Prezzo

Honda CRF 450RX Rally costa 31.140 euro (IVA esclusa, franco fabbrica). Le consegne inizieranno dalla prima settimana di giugno. La moto è già disponibile per il preordine: è possibile scaricare il modulo dedicato dal sito RedMoto e inviarlo via e-mail. La compilazione garantirà la corretta priorità nell’assegnazione dei 50 esemplari disponibili.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/05/2026