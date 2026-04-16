Questa Honda CB1000F firmata Yoshimura è unica e davvero speciale

Honda CB1000F è stata probabilmente tra le moto protagoniste al Tokyo Motorcycle Show 2026 dato che molti produttori di componenti l'hanno utilizzata come base per mostrare i loro nuovi prodotti, inclusi quelli in fase di sviluppo. Daytona, Active, Over Racing Projects e tante altre aziende hanno mostrato le loro proposte per la moto del marchio giapponese. Tra chi ha presentato qualcosa di speciale c'è Yoshimura che ha approfittato di questo importante palcoscenico dedicato al modo delle moto per mostrare la sua interpretazione della Honda CB1000F.

Honda CB1000F Yoshimura

Una CB1000F da pista

Almeno così la descrive Yoshimura, azienda giapponese specializzata in parti speciali e impianti di scarico per moto sportive o da competizione. Il risultato? Una moto molto particolare che dispone di una serie di accessori che in molti casi sono ancora in fase di sviluppo. Una moto dal sapore neo-rétro che prova a mostrare i ''muscoli'' in una veste molto diversa dal solito. Insomma, la Honda CB1000F diventa un moto da pista dallo stile vintage. Com'è fatta? Innanzitutto, dispone del sistema di scarico completo ''Racing Cyclone'' a tubi corti, per evocare l'immagine delle moto da corsa di un tempo.

La livrea è stata realizzata da Woodeye Design e si ispira alle moto da corsa Yoshimura del passato, pur mantenendo il design della CB. Andando avanti, la moto si caratterizza per essere equipaggiata con altri accessori della gamma di prodotti di Yoshimura tra cui la protezione della leva del freno di colore rosso, pedane regolabili, copricarter, protezioni laterali e contrappesi manubrio. Questi e altri accessori completano la personalizzazione di questo esemplare unico che mostra le potenzialità della Honda CB1000F in una veste da pista. Come accennato all'inizio, diversi di questi accessori di cui è dotata la CB1000F sono ancora in fase di sviluppo ma in futuro dovrebbero essere inseriti all'interno del catalogo di Yoshimura.

Fonte: Webike

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/04/2026