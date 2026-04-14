Questa Honda CBR250RR si crede la RCV 213 di Marc Marquez

Ai giapponesi piace realizzare personalizzazioni davvero particolari, stando comunque molto attenti ai dettagli. Ecco cosa ha realizzato Mataken che ha preso la CBR250RR per trasformarla in una replica della moto da MotoGP della Honda e precisamente nella RCV 213 guidata da Marc Marquez.

Honda RCV replica

Una replica della MotoGP

Il lavoro è stato molto lungo, con la CBR250RR che è stata completamente smontata per essere personalizzata e diventare una sorta di replica della RCV 213 guidata dal campione spagnolo. Stando a quanto raccontato, sono stati utilizzati una forcella a steli rovesciati provenienti da una CBR600RR e pinze freno radiali. L'impianto di scarico è stato interamente realizzato su misura, con un terminale superiore puramente decorativo. Il lavoro maggiore è stato però svolto a livello delle carene per trasformare la CBR250RR nella moto da MotoGP. Nonostante le molte modifiche, la moto rimane omologata per un utilizzo stradale, tanto che sono ancora presenti i gruppi ottici originali. Gli specchietti retrovisori alle estremità del manubrio ricordano quelli della RC 213 VS stradale.

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Mataken si è divertito molto a personalizzare la CBR250RR che è in grado di far divertire tra le curve e sui circuiti più piccoli in virtù del suo peso a secco di 166 kg e del motore bicilindrico di 249 cc in grado di erogare 42 CV a 13.500 giri/min. Non sappiamo quale sia stato il costo di questa personalizzazione ma il risultato finale non è niente male.

Fonte: Moto-Station

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/04/2026