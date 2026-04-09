Honda premia l'eccellenza della sua rete europea: ecco vincitori del programma Yūshū 2025

Dal 2022, in Europa il programma Yūshū rappresenta il massimo riconoscimento che le concessionarie Honda possono ricevere. Nel 2025, l'azienda giapponese ha premiato ben 60 concessionarie europee che si sono distinte per l'eccellenza nella Customer Experience. Il premio viene assegnato in base ai feedback ricevuti direttamente dai clienti.

L'edizione 2025

Grande novità, l'introduzione di una categoria combinata Vendita e Post‑Vendita. Il programma Yūshū cresce di anno in anno e nell'ultima edizione si è voluto valorizzare quelle concessionarie che sono in grado di eccellere in entrambi questi ambiti. I vincitori di questo ambito riconoscimenti saranno invitati a partecipare a un evento esclusivo a Dublino, in Irlanda, dove riceveranno ufficialmente il premio. Il cuore del programma rimane comunque l'Honda Customer Satisfaction Index (H‑CSI), uno strumento sviluppato per rappresentare la ''Voice of the Customer'' e supportare Honda nel garantire un'esperienza positiva e coerente con i suoi valori.

Honda Yūshū 2025

Il cliente sempre al centro

Il premio è molto importante e non soltanto come un semplice riconoscimento. Dietro c'è l'obiettivo di puntare al costante miglioramento della Customer Experience per migliorare la soddisfazione dei clienti e quindi garantire servizi migliori, mettendo i clienti sempre al centro. Hans de Jaeger, Presidente di Honda Motor Europe, è molto chiaro al riguardo:

È estremamente gratificante vedere come il premio Yūshū continuare a riconoscere l'impegno delle nostre Concessionarie in tutta Europa nel garantire una Customer Experience eccellente per il cliente. Questo principio è al centro di tutto ciò che Honda fa, e sono la dedizione, il coinvolgimento e la passione dei nostri partner a rendere concreto ogni giorno. Oggi, al suo quarto anno, lo Yūshū non solo riflette la voce del cliente, ma connette e ispira la nostra rete di Concessionarie a migliorare costantemente gli standard in ambito vendita e post‑vendita. Desideriamo congratularci con tutti i vincitori di quest'anno e continuare a costruire su questo slancio, mentre il programma evolve guardando al futuro.

Motocicli

Premio Vincitore Filiale Luogo Vendite complessive Moto Top Francia Tarbes Assistenza post-vendita Choron Motos Francia Parigi Vendite complessive Semmler GbR, vertr. D. Ralf u. Oliver Germania Herborn Assistenza post-vendita Hofmann Handels GmbH Germania ladro Saldi MOTOCICLETTA Italia San Salvatore (CH) Assistenza post-vendita ESPRESSIONE MOTO Italia Sarzana (SP) Combinato GIULIANO MOTO Italia Terracina (LT) Vendite complessive Lombas e Curvas, Lda. Portogallo Almada Assistenza post-vendita Quitermos Portogallo Rio Maggiore Saldi Moto Hobby Spagna Pamplona Assistenza post-vendita Motor Sport Las Rozas Spagna Madrid Combinato Motocicletta Ikono Spagna Getafe Saldi JS Gedge Regno Unito Pevensey Dopo la vendita, combinata Belle Vue Motors Regno Unito Southend-on-Sea

Automobili

Premio Vincitore Filiale Luogo Vendite, Assistenza post-vendita, Combinate Lavrysen Inghilterra Laakdal Saldi FOMI Repubblica Ceca Frýdek-Místek Assistenza post-vendita STYX CAR Repubblica Ceca Kolín Combinato AUTOSERVIS KOLOVRÁTEK Repubblica Ceca Karlovy Vary Vendite complessive Bilforum Herning frittura Herning Assistenza post-vendita Honda Glejbjerg frittura Glejbjerg Saldi Garage Saint-Michel Francia Avignon Assistenza post-vendita Jean Lain Mobilità Francia Valenza Combinato Automobili Viers Francia Brive La Gaillarde Saldi Autohaus Günther Wagner Guida Rheinfelden/Baden Assistenza post-vendita, combinata Autohaus Eckardt GmbH Guida Korb Vendite complessive Honda Tóth Valle Szolnok Assistenza post-vendita Honda Éles Ungheria Budapest Saldi PAROLISI MOTORS Italia La Spezia Assistenza post-vendita F.LLI PALOMBA Italia Perugia Combinato DECAR Italia Cinisello Balsamo (MI) Saldi Auto Scholing Twente BV Paesi Bassi Almelo Assistenza post-vendita Autobedrijf Rotor Paesi Bassi Heerlen Combinato Autobedrijf Wesselink Apeldoorn Paesi Bassi Apeldoorn Saldi Haugaland Bilsenter Sito web Karmsund Assistenza post-vendita Bjørdal Bil Sito web Ørsta Vendite, Assistenza post-vendita, Combinato Parco Honda Polonia Ł ó d ź Assistenza post-vendita PH KONZULTA, sro donne Trenčín ​ ​ ​ Saldi Tecnovalles Spagna Sabadell Assistenza post-vendita Galcar Spagna Ferrol Combinato Stile Auto Spagna Vilafranca del Penedès Saldi Kronobergs Bilaffär Svezia Växjö Assistenza post-vendita Sven Almevik Bil Svezia Linköping Combinato Autopunkten Svezia Stoccolma Saldi Garage Des Jordils SA Svizzera Boudry Assistenza post-vendita Garage Reichenbach AG Svizzera Hedingen Combinato Eplattures Automobiles SA Svizzera La Chaux-de-Fonds Consegna del veicolo Yeomans Honda Littlehampton Marchio Libero Worthing Dopo la vendita, combinata Ewens di Cornhill Marchio Libero Cornhill

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/04/2026