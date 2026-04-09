Honda premia l'eccellenza della sua rete europea: ecco vincitori del programma Yūshū 2025

Dal 2022, in Europa il programma Yūshū rappresenta il massimo riconoscimento che le concessionarie Honda possono ricevere. Nel 2025, l'azienda giapponese ha premiato ben 60 concessionarie europee che si sono distinte per l'eccellenza nella Customer Experience. Il premio viene assegnato in base ai feedback ricevuti direttamente dai clienti.
L'edizione 2025
Grande novità, l'introduzione di una categoria combinata Vendita e Post‑Vendita. Il programma Yūshū cresce di anno in anno e nell'ultima edizione si è voluto valorizzare quelle concessionarie che sono in grado di eccellere in entrambi questi ambiti. I vincitori di questo ambito riconoscimenti saranno invitati a partecipare a un evento esclusivo a Dublino, in Irlanda, dove riceveranno ufficialmente il premio. Il cuore del programma rimane comunque l'Honda Customer Satisfaction Index (H‑CSI), uno strumento sviluppato per rappresentare la ''Voice of the Customer'' e supportare Honda nel garantire un'esperienza positiva e coerente con i suoi valori.
Il cliente sempre al centro
Il premio è molto importante e non soltanto come un semplice riconoscimento. Dietro c'è l'obiettivo di puntare al costante miglioramento della Customer Experience per migliorare la soddisfazione dei clienti e quindi garantire servizi migliori, mettendo i clienti sempre al centro. Hans de Jaeger, Presidente di Honda Motor Europe, è molto chiaro al riguardo:
È estremamente gratificante vedere come il premio Yūshū continuare a riconoscere l'impegno delle nostre Concessionarie in tutta Europa nel garantire una Customer Experience eccellente per il cliente. Questo principio è al centro di tutto ciò che Honda fa, e sono la dedizione, il coinvolgimento e la passione dei nostri partner a rendere concreto ogni giorno. Oggi, al suo quarto anno, lo Yūshū non solo riflette la voce del cliente, ma connette e ispira la nostra rete di Concessionarie a migliorare costantemente gli standard in ambito vendita e post‑vendita. Desideriamo congratularci con tutti i vincitori di quest'anno e continuare a costruire su questo slancio, mentre il programma evolve guardando al futuro.
Motocicli
|Premio
|Vincitore
|Filiale
|Luogo
|Vendite complessive
|Moto Top
|Francia
|Tarbes
|Assistenza post-vendita
|Choron Motos
|Francia
|Parigi
|Vendite complessive
|Semmler GbR, vertr. D. Ralf u. Oliver
|Germania
|Herborn
|Assistenza post-vendita
|Hofmann Handels GmbH
|Germania
|ladro
|Saldi
|MOTOCICLETTA
|Italia
|San Salvatore (CH)
|Assistenza post-vendita
|ESPRESSIONE MOTO
|Italia
|Sarzana (SP)
|Combinato
|GIULIANO MOTO
|Italia
|Terracina (LT)
|Vendite complessive
|Lombas e Curvas, Lda.
|Portogallo
|Almada
|Assistenza post-vendita
|Quitermos
|Portogallo
|Rio Maggiore
|Saldi
|Moto Hobby
|Spagna
|Pamplona
|Assistenza post-vendita
|Motor Sport Las Rozas
|Spagna
|Madrid
|Combinato
|Motocicletta Ikono
|Spagna
|Getafe
|Saldi
|JS Gedge
|Regno Unito
|Pevensey
|Dopo la vendita, combinata
|Belle Vue Motors
|Regno Unito
|Southend-on-Sea
Automobili
|Premio
|Vincitore
|Filiale
|Luogo
|Vendite, Assistenza post-vendita, Combinate
|Lavrysen
|Inghilterra
|Laakdal
|Saldi
|FOMI
|Repubblica Ceca
|Frýdek-Místek
|Assistenza post-vendita
|STYX CAR
|Repubblica Ceca
|Kolín
|Combinato
|AUTOSERVIS KOLOVRÁTEK
|Repubblica Ceca
|Karlovy Vary
|Vendite complessive
|Bilforum Herning
|frittura
|Herning
|Assistenza post-vendita
|Honda Glejbjerg
|frittura
|Glejbjerg
|Saldi
|Garage Saint-Michel
|Francia
|Avignon
|Assistenza post-vendita
|Jean Lain Mobilità
|Francia
|Valenza
|Combinato
|Automobili Viers
|Francia
|Brive La Gaillarde
|Saldi
|Autohaus Günther Wagner
|Guida
|Rheinfelden/Baden
|Assistenza post-vendita, combinata
|Autohaus Eckardt GmbH
|Guida
|Korb
|Vendite complessive
|Honda Tóth
|Valle
|Szolnok
|Assistenza post-vendita
|Honda Éles
|Ungheria
|Budapest
|Saldi
|PAROLISI MOTORS
|Italia
|La Spezia
|Assistenza post-vendita
|F.LLI PALOMBA
|Italia
|Perugia
|Combinato
|DECAR
|Italia
|Cinisello Balsamo (MI)
|Saldi
|Auto Scholing Twente BV
|Paesi Bassi
|Almelo
|Assistenza post-vendita
|Autobedrijf Rotor
|Paesi Bassi
|Heerlen
|Combinato
|Autobedrijf Wesselink Apeldoorn
|Paesi Bassi
|Apeldoorn
|Saldi
|Haugaland Bilsenter
|Sito web
|Karmsund
|Assistenza post-vendita
|Bjørdal Bil
|Sito web
|Ørsta
|Vendite, Assistenza post-vendita, Combinato
|Parco Honda
|Polonia
|Łódź
|Assistenza post-vendita
|PH KONZULTA, sro
|donne
|Trenčín
|Saldi
|Tecnovalles
|Spagna
|Sabadell
|Assistenza post-vendita
|Galcar
|Spagna
|Ferrol
|Combinato
|Stile Auto
|Spagna
|Vilafranca del Penedès
|Saldi
|Kronobergs Bilaffär
|Svezia
|Växjö
|Assistenza post-vendita
|Sven Almevik Bil
|Svezia
|Linköping
|Combinato
|Autopunkten
|Svezia
|Stoccolma
|Saldi
|Garage Des Jordils SA
|Svizzera
|Boudry
|Assistenza post-vendita
|Garage Reichenbach AG
|Svizzera
|Hedingen
|Combinato
|Eplattures Automobiles SA
|Svizzera
|La Chaux-de-Fonds
|Consegna del veicolo
|Yeomans Honda Littlehampton
|Marchio Libero
|Worthing
|Dopo la vendita, combinata
|Ewens di Cornhill
|Marchio Libero
|Cornhill