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Honda premia l'eccellenza della sua rete europea: ecco vincitori del programma Yūshū 2025

Avatar di Filippo Vendrame, il 09/04/26

15 fa - Premiate 60 concessionarie nell'edizione 2025

Honda conferma l’attenzione verso i clienti premiando le concessionarie con la migliore Customer Experience

Dal 2022, in Europa il programma Yūshū rappresenta il massimo riconoscimento che le concessionarie  Honda possono ricevere. Nel 2025, l'azienda giapponese ha premiato ben 60 concessionarie europee che si sono distinte  per l'eccellenza nella Customer Experience. Il premio viene assegnato in base ai feedback ricevuti direttamente dai clienti.

L'edizione 2025

Grande novità, l'introduzione di una categoria combinata Vendita e Post‑Vendita. Il programma Yūshū cresce di anno in anno e nell'ultima edizione si è voluto valorizzare quelle concessionarie che sono in grado di eccellere in entrambi questi ambiti. I vincitori di questo ambito riconoscimenti saranno invitati a partecipare a un evento esclusivo a Dublino, in Irlanda, dove riceveranno ufficialmente il premio. Il cuore del programma rimane comunque l'Honda Customer Satisfaction Index (H‑CSI), uno strumento sviluppato per rappresentare la ''Voice of the Customer'' e supportare Honda nel garantire un'esperienza positiva e coerente con i suoi valori.

Honda Yūshū 2025

Il cliente sempre al centro

Il premio è molto importante e non soltanto come un semplice riconoscimento. Dietro c'è l'obiettivo di puntare al costante miglioramento della Customer Experience per migliorare la soddisfazione dei clienti e quindi garantire servizi migliori, mettendo i clienti sempre al centro. Hans de Jaeger, Presidente di Honda Motor Europe, è molto chiaro al riguardo:

È estremamente gratificante vedere come il premio Yūshū continuare a riconoscere l'impegno delle nostre Concessionarie in tutta Europa nel garantire una Customer Experience eccellente per il cliente. Questo principio è al centro di tutto ciò che Honda fa, e sono la dedizione, il coinvolgimento e la passione dei nostri partner a rendere concreto ogni giorno. Oggi, al suo quarto anno, lo Yūshū non solo riflette la voce del cliente, ma connette e ispira la nostra rete di Concessionarie a migliorare costantemente gli standard in ambito vendita e post‑vendita. Desideriamo congratularci con tutti i vincitori di quest'anno e continuare a costruire su questo slancio, mentre il programma evolve guardando al futuro.

Motocicli

PremioVincitoreFilialeLuogo
Vendite complessiveMoto TopFranciaTarbes
Assistenza post-venditaChoron MotosFranciaParigi
Vendite complessiveSemmler GbR, vertr. D. Ralf u. OliverGermaniaHerborn
Assistenza post-venditaHofmann Handels GmbHGermanialadro
SaldiMOTOCICLETTAItaliaSan Salvatore (CH)
Assistenza post-venditaESPRESSIONE MOTOItaliaSarzana (SP)
CombinatoGIULIANO MOTOItaliaTerracina (LT)
Vendite complessiveLombas e Curvas, Lda.PortogalloAlmada
Assistenza post-venditaQuitermosPortogalloRio Maggiore
SaldiMoto HobbySpagnaPamplona
Assistenza post-venditaMotor Sport Las RozasSpagnaMadrid
CombinatoMotocicletta IkonoSpagnaGetafe
SaldiJS GedgeRegno UnitoPevensey
Dopo la vendita, combinataBelle Vue MotorsRegno UnitoSouthend-on-Sea

Automobili

PremioVincitoreFilialeLuogo
Vendite, Assistenza post-vendita, CombinateLavrysenInghilterraLaakdal
SaldiFOMIRepubblica CecaFrýdek-Místek
Assistenza post-venditaSTYX CARRepubblica CecaKolín
CombinatoAUTOSERVIS KOLOVRÁTEKRepubblica CecaKarlovy Vary
Vendite complessiveBilforum HerningfritturaHerning
Assistenza post-venditaHonda GlejbjergfritturaGlejbjerg
SaldiGarage Saint-MichelFranciaAvignon
Assistenza post-venditaJean Lain MobilitàFranciaValenza
CombinatoAutomobili ViersFranciaBrive La Gaillarde
SaldiAutohaus Günther WagnerGuidaRheinfelden/Baden
Assistenza post-vendita, combinataAutohaus Eckardt GmbHGuidaKorb
Vendite complessiveHonda TóthValleSzolnok
Assistenza post-venditaHonda ÉlesUngheriaBudapest
SaldiPAROLISI MOTORSItaliaLa Spezia
Assistenza post-venditaF.LLI PALOMBAItaliaPerugia
CombinatoDECARItaliaCinisello Balsamo (MI)
SaldiAuto Scholing Twente BVPaesi BassiAlmelo
Assistenza post-venditaAutobedrijf RotorPaesi BassiHeerlen
CombinatoAutobedrijf Wesselink ApeldoornPaesi BassiApeldoorn
SaldiHaugaland BilsenterSito webKarmsund
Assistenza post-venditaBjørdal BilSito webØrsta
Vendite, Assistenza post-vendita, CombinatoParco HondaPoloniaŁódź
Assistenza post-venditaPH KONZULTA, srodonneTrenčín
SaldiTecnovallesSpagnaSabadell
Assistenza post-venditaGalcarSpagnaFerrol
CombinatoStile AutoSpagnaVilafranca del Penedès
SaldiKronobergs BilaffärSveziaVäxjö
Assistenza post-venditaSven Almevik BilSveziaLinköping
CombinatoAutopunktenSveziaStoccolma
SaldiGarage Des Jordils SASvizzeraBoudry
Assistenza post-venditaGarage Reichenbach AGSvizzeraHedingen
CombinatoEplattures Automobiles SASvizzeraLa Chaux-de-Fonds
Consegna del veicoloYeomans Honda LittlehamptonMarchio LiberoWorthing
Dopo la vendita, combinataEwens di CornhillMarchio LiberoCornhill
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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/04/2026
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