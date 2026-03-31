Mercato moto globale, le Case che vendono di più: Honda domina, i marchi occidentali escono dalla Top 30

L’industria motociclistica globale è sempre più dominata dai produttori asiatici, con 11 aziende cinesi ora nella Top 25 dei costruttori. Honda guida con un enorme margine, superando i 20 milioni di unità vendute, seguita da Hero e Yamaha, mentre concorrenti come TVS e Yadea stanno riducendo il divario. Lo riporta il sito motorcycledata.
Classifica globale delle Case motociclistiche
I marchi premium perdono terreno
Al contrario, i produttori premium restano marginali nella classifica globale per volumi e in diversi casi hanno perso posizioni nel 2025:
- BMW resta il marchio premium leader ma scende di due posizioni al 32° posto, con vendite in calo del 6,6%
- KTM segue appena dietro
- Triumph è al 38° posto, guadagnando una posizione
- Harley-Davidson scende di cinque posizioni al 39° posto
Questi dati evidenziano una realtà strutturale del settore motociclistico globale: la crescita dei volumi è sempre più trainata dai mercati emergenti e dai segmenti entry-level, nei quali i produttori asiatici dominano.
Nel 2025, la Top 25 riflette chiaramente il cambiamento geografico dell’industria:
- 11 produttori cinesi
- 4 giapponesi
- 4 indiani
- 2 messicani
- 2 taiwanesi
- 1 italiano (Piaggio)
- 1 vietnamita
Honda mantiene saldamente la leadership globale, raggiungendo un nuovo record storico con oltre 20 milioni di unità vendute (+4,7%), controllando il 31,9% del mercato mondiale.
Al secondo posto, Hero MotoCorp ha venduto 6,1 milioni di unità (+1,8%), aumentando leggermente il vantaggio su Yamaha, terza con 4,77 milioni (-0,5%).
Dietro ai leader tradizionali, due concorrenti in forte crescita stanno riducendo il gap:
- TVS Motor al quarto posto con 4,5 milioni di vendite (+17,0%)
- Yadea, specialista cinese dell’elettrico, al quinto con 4,3 milioni (+13,3%)
Più indietro in classifica:
- Bajaj Auto è 7ª con 3,25 milioni di unità
- Italika conferma l’8° posto con 1,3 milioni
- Royal Enfield sale al 9° posto con 1,2 milioni
- Niu Technologies chiude la Top 10 con 1,1 milioni
Solo questi dieci produttori hanno superato il milione di unità vendute nel 2025.
I produttori con la crescita più rapida
Tra le aziende più dinamiche spicca VinFast. Il produttore vietnamita di veicoli elettrici è passato dal 53° al 17° posto globale, riflettendo la rapida crescita del mercato domestico e una strategia di espansione aggressiva.
Altri marchi in forte crescita includono:
- Ather Energy, salita dal 40° al 28° posto
- Vida, passata dal 75° al 42° posto