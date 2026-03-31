Mercato moto globale, le Case che vendono di più: Honda domina, i marchi occidentali escono dalla Top 30

I brand premium perdono terreno, crescono Cina e India. I Costruttori da oltre un milione di veicoli all'anno sono dieci

L’industria motociclistica globale è sempre più dominata dai produttori asiatici, con 11 aziende cinesi ora nella Top 25 dei costruttori. Honda guida con un enorme margine, superando i 20 milioni di unità vendute, seguita da Hero e Yamaha, mentre concorrenti come TVS e Yadea stanno riducendo il divario. Lo riporta il sito motorcycledata.

Classifica globale delle Case motociclistiche

I marchi premium perdono terreno

Al contrario, i produttori premium restano marginali nella classifica globale per volumi e in diversi casi hanno perso posizioni nel 2025:

BMW resta il marchio premium leader ma scende di due posizioni al 32° posto , con vendite in calo del 6,6%

resta il marchio premium leader ma scende di due posizioni al , con vendite in calo del KTM segue appena dietro

segue appena dietro Triumph è al 38° posto , guadagnando una posizione

è al , guadagnando una posizione Harley-Davidson scende di cinque posizioni al 39° posto

Questi dati evidenziano una realtà strutturale del settore motociclistico globale: la crescita dei volumi è sempre più trainata dai mercati emergenti e dai segmenti entry-level, nei quali i produttori asiatici dominano.

Nel 2025, la Top 25 riflette chiaramente il cambiamento geografico dell’industria:

11 produttori cinesi

4 giapponesi

4 indiani

2 messicani

2 taiwanesi

1 italiano (Piaggio)

1 vietnamita

Honda mantiene saldamente la leadership globale, raggiungendo un nuovo record storico con oltre 20 milioni di unità vendute (+4,7%), controllando il 31,9% del mercato mondiale.

Al secondo posto, Hero MotoCorp ha venduto 6,1 milioni di unità (+1,8%), aumentando leggermente il vantaggio su Yamaha, terza con 4,77 milioni (-0,5%).

Dietro ai leader tradizionali, due concorrenti in forte crescita stanno riducendo il gap:

TVS Motor al quarto posto con 4,5 milioni di vendite (+17,0%)

Yadea, specialista cinese dell’elettrico, al quinto con 4,3 milioni (+13,3%)

Più indietro in classifica:

Bajaj Auto è 7ª con 3,25 milioni di unità

Italika conferma l’8° posto con 1,3 milioni

Royal Enfield sale al 9° posto con 1,2 milioni

Niu Technologies chiude la Top 10 con 1,1 milioni

Solo questi dieci produttori hanno superato il milione di unità vendute nel 2025.

I produttori con la crescita più rapida

Tra le aziende più dinamiche spicca VinFast. Il produttore vietnamita di veicoli elettrici è passato dal 53° al 17° posto globale, riflettendo la rapida crescita del mercato domestico e una strategia di espansione aggressiva.

Altri marchi in forte crescita includono:

Ather Energy, salita dal 40° al 28° posto

Vida, passata dal 75° al 42° posto

VEDI ANCHE