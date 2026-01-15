Il "caso Spagna": immatricolazioni record nel 2025 e diventa il secondo mercato europeo

Il mercato spagnolo di moto e scooter continua a beneficiare di una delle economie in più rapida crescita dell’Unione Europea e si conferma tra i più forti della regione, sostenuto da una domanda solida sia per i modelli da tempo libero sia per quelli utilitari.

Nel 2025, mentre gli altri quattro principali mercati europei hanno registrato cali di volume, la Spagna si è distinta con una performance positiva. Le immatricolazioni totali hanno raggiunto 254.949 unità (+7,1% su base annua), il livello più alto degli ultimi 20 anni. Con questi numeri, la Spagna ha superato la Francia diventando il secondo mercato motociclistico europeo, dietro all’Italia.

La crescita è stata sostenuta dalla forte domanda di veicoli elettrici (+15,1%), nonché dall’espansione dei segmenti scooter (+15,0%) e moto (+5,4%).

Honda PCX125 2025 su strada

Performance dei principali Costruttori

Honda ha mantenuto la leadership di mercato, addirittura con vendite in crescita dell’11,3% nel 2025, trainate soprattutto dai modelli PCX 125 e Forza 125. Al secondo posto Yamaha ha registrato una crescita più contenuta (4,1%), dopo l’eccezionale +27,3% dell’anno precedente.

Grande protagonista è stata Zontes, balzata al terzo posto con una crescita del 140%, grazie al successo dello scooter 368G. Voge ha ottenuto risultati quasi altrettanto eccezionali, salendo al quarto posto con un +84,8%, spinta principalmente dalla Valico 900DSX.

Tra gli altri grandi player, Kymco ha registrato una crescita marginale (1,1%), mentre SYM ha fatto meglio (+12,9%). BMW si è classificata settima con un +4,3%, seguita da Piaggio (-40,4%) e Kawasaki (+1,1%).

Abbiamo visto come sia stata particolarmente negativa la performance del Gruppo Piaggio: Aprilia ha visto le vendite diminuire del 29,3%, mentre Moto Guzzi ha subito un calo ancora più marcato (-47,6%), evidenziando difficoltà specifiche dei due Marchi in un mercato altrimenti molto dinamico.

Pubblicato da Fabio Meloni, 15/01/2026