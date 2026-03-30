2025 da record per il mercato moto mondiale con 65,2 milioni di immatricolazioni

Terzo primato consecutivo. La crescita del 4,7% è trainata da India, America Latina e Sud Est Asiatico

Il mercato motociclistico globale ha raggiunto il terzo record storico consecutivo nel 2025 con 65,2 milioni di immatricolazioni (+4,7%). La crescita è (sempre più) trainata da India, America Latina e Sud Est Asiatico, aree nelle quali l’aumento dei redditi e l’urbanizzazione continuano ad alimentare la domanda di mobilità accessibile.

Prospettive dell’industria motociclistica globale

Nonostante un contesto economico globale incerto, il settore motociclistico continua a espandersi a un ritmo solido. Come riporta il sito specializzato motorcycledata, rispetto al minimo registrato durante la pandemia nel 2020, il settore ha recuperato quasi 15 milioni di unità, confermando la forza strutturale della domanda di mobilità individuale a basso costo.

Il principale motore della crescita rimangono i mercati emergenti, in particolare India, America Latina e Sud Est Asiatico, dove la crescita del PIL, i bassi livelli di reddito pro capite, la rapida urbanizzazione e una popolazione giovane sostengono una forte domanda di veicoli a due ruote.

L’India continua a guidare l’espansione globale. Dopo il notevole incremento del 14,1% registrato nel 2024, il mercato interno è cresciuto di un ulteriore 3,6% nel 2025, mantenendo la posizione di più grande mercato motociclistico al mondo, anche dopo una significativa riduzione degli incentivi governativi per i veicoli elettrici.

La regione in più rapida crescita resta l’America Latina, dove il mercato è aumentato di un impressionante 20,7%, sostenuto da una forte dinamica in quasi tutti i Paesi. Dei 18 mercati monitorati nella regione, solo l’Honduras (-4,3%) ha registrato un calo, evidenziando la straordinaria domanda.

Anche il Sud Est Asiatico ha mostrato una performance positiva, con vendite in aumento del 4,7% e sette mercati su nove in crescita.

In Nord America, le vendite complessive sono aumentate del 4,2%, principalmente grazie al Messico (+7,2%), mentre i cambiamenti nelle politiche economiche negli Stati Uniti hanno influenzato la domanda, con vendite in calo del 5,2% negli USA e del 5,5% in Canada.

L’Europa occidentale (incluso il Regno Unito) ha registrato una forte contrazione, con immatricolazioni in calo del 10,6% nel 2025, principalmente a causa delle massicce auto-immatricolazioni effettuate alla fine del 2024 prima dell'entrata in vigore della normativa Euro 5+.

Nell’Europa orientale, le vendite sono diminuite del 26,6%, riflettendo in gran parte la fine del boom in Turchia, che in precedenza aveva trainato la crescita regionale.

Nel resto dell’Asia, il mercato è rimasto sostanzialmente stabile o in calo:

Cina: -2,4%

Taiwan: -3,8%

Giappone: -4,9%

Corea del Sud: -7,9%

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