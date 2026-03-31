Svelate ufficialmente le nuove Honda CB500 Super Four e CBR500R Four. E che prezzo!

Honda CB500 Super Four e CBR500R Four - Le due moto sono state mostrate per la prima volta al salone CIMA, in Cina, lo scorso anno. In quell'occasione sono stati rivelati solo pochi dettagli: frazionamento, cilindrata, presenza del sistema E-Clutch Honda abbinato al ride-by-wire (come quello di Hornet 750 e Transalp 750 che abbiamo provato). Recentemente, Honda ha mostrato versioni di 400 cc dei due modelli al Salone di Osaka in Giappone, ancora una volta senza fornire molti dettagli tecnici. Ora, finalmente, le versioni di 500 cc sono arrivate sul mercato cinese, complete di prezzi e specifiche. Nei prossimi mesi, entrambi i modelli dovrebbero raggiungere altri mercati.

Trattiamo le due moto insieme perché, nonostante l’aspetto molto diverso, CB500 Super Four e CBR500R Four sono quasi identiche nella meccanica, condividendo motore, telaio, sospensioni e freni - oltre alla maggior parte delle quote.

Honda CB500R Super Four CBR500R Four

CB500 Super Four e CBR500R Four: peso e velocità massima

Sapevamo già della cilindrata di 502 cc e i documenti di omologazione cinesi avevano indicato una potenza di 71 CV. Ora possiamo aggiungere altri dettagli: il motore utilizza un alesaggio di 60 mm e una corsa di 44,4 mm, con un rapporto di compressione di 12,3:1. La potenza massima arriva a 11.000 giri/min. Honda dichiara una coppia di circa 47 Nm a 10.000 giri/min. Honda afferma che questi valori portano la CB500 Super Four naked a una velocità massima di circa 180 km/h e la CBR500R Four a circa 210 km/h. Honda dichiara inoltre un peso di circa 188 kg per la CB500 Super Four e circa 189 kg per la CBR500R Four.

Honda CBR500R Four

CB500 Super Four e CBR500R Four: punti di contatto e differenze

Entrambi i modelli condividono lo stesso telaio in acciaio tubolare e il forcellone in alluminio, con un interasse di 1.412 mm, un’inclinazione del cannotto di 25 gradi e un’avancorsa di 98 mm. Utilizzano una forcella KYB non regolabile e un monoammortizzatore regolabile nel precarico con il sistema Pro-Link. Come prevedibile, adottano lo stesso display TFT da 5 pollici che si collega all’app Honda RoadSync.

Lo stile delle moto, invece, non potrebbe essere più diverso. La CB500 Super Four si ispira alle storiche quattro cilindri Honda, evidenziato da un serbatoio in acciaio da 14,4 litri con grafiche simili a quelle della recente CB1000F. Utilizza anche il caratteristico doppio clacson e i collettori di scarico sinuosi presenti sulle naked Honda da decenni. La CBR500R Four, invece, ha un serbatoio leggermente più piccolo (da 14 litri) e uno stile moderno e affilato che probabilmente sarà il riferimento per i futuri modelli CBR.

Honda CB500R Super Four

CB500 Super Four e CBR500R Four: prezzi e disponibilità

I prezzi in Cina sono sorprendentemente competitivi rispetto alla concorrenza locale. Questo è in gran parte dovuto al fatto che le moto sono prodotte dalla joint venture Wuyang-Honda in Cina. Di conseguenza, non sono soggette a dazi d’importazione e beneficiano di costi di manodopera più bassi. Ai tassi di cambio attuali, il prezzo di ¥42.980 corrisponde a circa 5.700 euro per la CB500 Super Four, mentre i ¥44.980 equivalgono a circa 6.000 euro per la CBR500R Four. Anche se sono più costose di alcuni modelli cinesi - come la CFMoto 500SR, lanciata nello stesso periodo con un prezzo inferiore di circa il 30% - la forte reputazione del marchio Honda, unita a tecnologie come la nuova versione compatta della E-Clutch, fa sì che anche nel mercato cinese le nuove Honda siano considerate convenienti.

Honda CB500R Super Four: spunta la seconda generazione dell'E-Clutch

Con le versioni giapponesi CB400 Super Four e CBR400R Four confermate in Giappone come modelli 2027, e con un crescente interesse globale per le quadricilindriche di piccola cilindrata, è probabile che Honda lanci questi nuovi modelli in altri mercati entro la fine dell’anno. L'Italia sarà tra questi?

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