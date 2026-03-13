Nuova CFMoto 500SR, ci siamo: la sportiva quattro cilindri è pronta per la produzione

CFMoto sembra che stia preparando un'interessante novità. Ma per spiegare cosa sta arrivando, facciamo un passo indietro. Nel 2023, l'azienda cinese presentò due sportive: una era la 675SR a tre cilindri e l'altra la 500SR a quattro cilindri. La 675SR è poi arrivata sul mercato europeo con il nome di 675SR-R ma la 500SR ha seguito un percorso più tortuoso. Già perché il prototipo mostrato da CFMoto è poi sparito dalle scene, per essere sostituito dalla 500SR Voom, lanciata nel 2024. Si tratta di una moto dall'aspetto retrò caratterizzato da un frontale dove troviamo una coppia di prese d'aria circolari con un contorno illuminato a LED per richiamare i fari circolari delle moto sportive del passato. Adesso, però, pare che ci siamo davvero e la CFMoto 500SR starebbe per arrivare e sarebbe quasi pronta per la produzione.

Arriva una nuova sportiva

Sono infatti emersi i documenti di omologazione in Cina e alcuni prototipi sono stati intercettati durante i test di sviluppo su strada. A quanto pare, il design della nuova 500SR condivide lo stesso frontale della 675SR-R e della 750SR-S. Questo significa che disporrà di un look moderno, affilato e aggressivo che riprenderà quello dei modelli sportivi già presenti all'interno della gamma del costruttore cinese. L'arrivo sul mercato della ''500'' fa capire bene come CFMoto voglia coprire tutti i segmenti di mercato, partendo dalle cilindrate più piccole fino ad arrivare alla V4 1000SR-RR non appena entrerà in produzione.

La Cfmoto 500SR Voom

Parlando della meccanica, il cuore pulsante sarà un motore a quattro cilindri da 499 cc in grado di erogare una potenza di 78 CV a 12.500 giri al minuto e una coppia di 49 Nm a 10.000 giri al minuto. C'è poi un cambio a sei marce con frizione antisaltellamento. Dai documenti di omologazione emerge anche che la moto peserà circa 186 kg. Insomma, per chi cerca qualcosa di particolare c'è la 500SR Voom con quel look che strizza l'occhio al passato. Per chi vuole qualcosa di più attuale ci sarà la 500SR.

La vedremo anche in Europa?

Al momento ancora non lo sappiamo ma l'omologazione in Cina è il segnale che presto questa moto sarà lanciata sul mercato cinese e poi potrebbe uscire dai confini di questo Paese per arrivare in altri mercati. Se tra questi ci sarà anche il Vecchio Continente lo scopriremo in futuro.

Fonte: Cycle World

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/03/2026