Honda svela CBR400R Four e CB400 Super Four, motore 4 cilindri in linea con E-Clutch

Il motore 4 cilindri in linea ha sempre un grande fascino. Honda ha approfittato dell'appuntamento del Salone della Moto di Osaka 2026 che si è volto nei giorni scorsi, per svelare al pubblico due concept, entrambi caratterizzati proprio dalla presenza di un motore 4 cilindri in linea. Di che moto stiamo parlando? Delle nuove CB400 Super Four e CBR400R Four, entrambe dotate della trasmissione E-Clutch. Modelli che presto debutteranno sul mercato giapponese e che introducono una nuova piattaforma dedicata alla moto di media cilindrata.

Come sono fatti i nuovi concept?

Honda CB400 Super Four

In realtà non è la prima volta che si vedono queste moto, ma finalmente arrivano immagini più chiare e qualche dettaglio tecnico in più come la presenza del sistema E-Clutch. Partiamo quindi da Honda CB400 Super Four, una naked che eredita lo stile della CB400 Super Four originale del 1992, presentando quindi un look che strizza l'occhio al passato. C'è poi la Honda CBR400R Four, una sportiva carenata, un modello quindi pensato per un utilizzo maggiormente dinamico, per quanto la piattaforma di partenza sia identica per entrambe le moto.

Parlando proprio della piattaforma, i due concept secondo Honda adottano telaio e sospensioni progettati per massimizzare il piacere di guida e sono equipaggiati con un motore a quattro cilindri in linea di nuova concezione di circa 400 cc. Inoltre, possono contare su di un completo pacchetto di elettronica come il sistema ''Honda E-Clutch'' già menzionato in precedenza che gestisce automaticamente la frizione e il sistema ''throttle-by-wire'' che contribuisce a una risposta più diretta dell'acceleratore. Purtroppo non sono stati comunicati ulteriori dettagli tecnici e quindi non conosciamo ancora i numeri esatti del motore. Del resto, ufficialmente sono ancora solamente concept. Maggiori informazioni arriveranno probabilmente a breve.

Anche in Europa?

Honda CBR400R Four

Le moto sembrano oramai pronte per arrivare sul mercato giapponese. Sui mercati globali dovrebbero invece arrivare con il motore di 500 cc e una potenza attorno agli 80 CV. Al momento, però, non ci sono informazioni certe per quanto riguarda il mercato europeo. Non si può quindi fare altro che attendere novità direttamente da Honda.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 24/03/2026