Honda Adventure Roads 2026: Pirenei e Alpi con la Transalp 750 E-Clutch

Honda Adventure Roads, serie di viaggi organizzati in fuoristrada, è al cancelletto di partenza per il 2026. Nuovo format, nuovi itinerari – Pirenei o Alpi – e nuova moto. Scopriamo tutte le novità.
Honda Adventure Roads 2026: novità
La Honda XL750 Transalp 2026 sarà disponibile solo con E-Clutch
Cambia il format di Honda Adventure Roads 2026, ora volto a coinvolgere anche i nuovi motociclisti: una maggiore accessibilità quindi, un viaggio costruito sullo sviluppo delle abilità di guida e la voglia di scoprire il mondo su due ruote, per quei motociclisti attratti dai percorsi off-road, ma in cerca di un’esperienza strutturata e costruita per aumentare la fiducia in sella, prima di affrontare spedizioni più impegnative, non più un'esperienza in pieno stile rally raid ma un Trail and Off-Road Tour. Nuova è anche la moto in uso, la XL750 Transalp E-Clutch 2026, con frizione a controllo elettronico.
Honda Adventure Roads 2026: itinerari
Le due proposte di Honda Adventure Roads 2026 prevedono due scenari, entrambi della durata di 3 giorni. Il primo, sui Pirenei, da Barcellona a Tolosa, con date 11–14 giugno 2026, il secondo, sulle Alpi, da Torino a Nizza, con date 10–13 settembre 2026. Ogni gruppo ha un numero massimo di partecipanti limitato a 30.
Honda Adventure Roads 2026: iscrizioni e prezzi
Honda Adventure Roads resta, a prescindere dalle novità dell'edizione 2026, un’esperienza premium curata in ogni dettaglio, con formazione dedicata, sviluppo delle capacità di guida, presenza di piloti HRC, oltre a sistemazioni di altissimo livello e scenari pensati per regalare momenti indimenticabili. Il prezzo per ciascun viaggio è di 850 euro, cifra che comprende tutto tranne il raggiungimento delle location A/R e le spese personali. Le iscrizioni sono già aperte, per maggiori informazioni potete visitare la sezione dedicata del sito Honda dedicata ad Adventure Roads, cliccando qui.