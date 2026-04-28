Honda Vision 110, piccoli ritocchi per il 2026: arrivano nuove colorazioni

Honda Vision 110 si aggiorna con alcune piccole novità per il 2026. Si tratta di uno scooter pensato essenzialmente per la mobilità urbana che si è sempre messo in luce per il buon rapporto contenuti/prezzo. Infatti, da quando ha debuttato nel 2011 ne sono state vendute oltre 110.000 unità in tutta Europa. Modello particolarmente apprezzato in Spagna, Regno Unito e Italia. Il nuovo Model Year introduce alcune novità di design con l'introduzione di nuove colorazioni. Adiamo con ordine.

Honda Vision 110

La meccanica non cambia

Per il 2026 Honda non ha aggiornato la meccanica, con lo scooter che continua a essere equipaggiato con il motore monocilindrico a 2 valvole eSP (enhanced Smart Power) di 109 cc, raffreddato ad aria, con iniezione elettronica e distribuzione SOHC, ovviamente omologato Euro5+. Si tratta di un'unità in grado di erogare 8,7 CV, quanto basta per raggiungere una velocità massima di 89 km/h. Consumi estremamente contenuti dato che si parla di 1,9 litri per 100 km. Il peso con il pieno di benzina è di 100 kg.

Scooter che offre anche un vano sottosella da 17,7 litri e una dotazione di serie che comprende, tra le altre cose, la Smart Key e la presa USB‑C per ricaricare i propri dispositivi in marcia. Per un utilizzo ancora più pratico in ambito urbano, la pedana dello scooter è piatta. L'impianto frenante è affidato a un disco anteriore da 220 mm e a un freno posteriore a tamburo da 130 mm.

Honda Vision 110

Nuove colorazioni 2026

Honda Vision 110 2026 si può richiedere nelle colorazioni ''Mat Mine Brown Metallic'', ''Pearl Snowflake White'', ''Candy Luster Red'' e Mat Galaxy Black Metallic''.

Prezzo

Il listino del Model Year 2026 non è ancora stato comunicato ma il prezzo non dovrebbe essere troppo differente dai 2.290 euro della versione 2025.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 28/04/2026