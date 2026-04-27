Honda CRF 2026, c'è una nuova promozione: 1.000 euro di sconto e tasso 0

Per tutti gli appassionati di motocross arriva una nuova promozione targata Honda Italia e RedMoto. A partire dalla giornata di oggi 27 aprile, parte dunque una nuova offerta che riguarda i modelli Honda CRF250R e Honda CRF450R, nei Model Year 2026. L'obiettivo di questa iniziativa promozionale è rendere più accessibile per i piloti avvicinarsi al mondo del motocross di alto profilo.

Honda CRF450R

L'offerta: sconto immediato e finanziamento

Cosa prevede quindi la nuova promozione? Il nome ''Vai a mille! Con la tua nuova CRF 2026'' fa già intuire che la promozione prevede uno sconto immediato di 1.000 euro sul prezzo d'acquisto di entrambi i modelli. Ecco quindi come cambia il listino (prezzi IVA inclusa).

Honda CRF250R MY 2026: da 9.890 euro a 8.890 euro

Honda CRF450R MY 2026: da 10.690 euro a 9.690 euro

In aggiunta, gli interessati possono accedere a un finanziamento a tasso zero fino a 5.000 euro in collaborazione con Agos. La promozione è stata avviata in un momento cruciale dell'anno in cui i piloti e appassionati si preparano alla nuova stagione o decidono semplicemente di rinnovare la propria moto per tornare a divertirsi in pista. L'offerta è valida fino a esaurimento scorte. Maggiori informazioni sull'offerta si possono trovare presso le concessionarie Honda RedMoto.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/04/2026