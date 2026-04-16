Honda Day a Vallelunga: quando, dove, programma ufficiale

Scalda le termocoperte e tieni pronta la tuta: se nel tuo garage batte un cuore marchiato dall'Ala Dorata, segna in rosso sul calendario sabato 13 giugno 2026. Il circo dell'Honda Day torna a casa, tra le curve tecniche dell'Autodromo di Vallelunga “Piero Taruffi”, e le iscrizioni sono ufficialmente aperte sul sito ufficiale..

Non è il solito track day, è una dichiarazione d’amore collettiva. Che tu abbia una Hornet per il tragitto casa-ufficio o una VTR che urla come un'ossessa, questa è la tua giornata. Ecco tutto quello che devi sapere per non restare a guardare dagli spalti (qui sotto un video dell'evento 2025 a Misano).

In pista con la tua Honda (e non solo)

Partiamo dal sodo: la pista. Se hai una CB, una CBR, una VFR o una VTR di qualsiasi annata, puoi portarla a sfogarsi tra il Curvone e i Cimini. Con 65 euro ti porti a casa almeno due turni in pista e la t-shirt celebrativa (un pezzo da collezione per veri Hondisti).

Ma la vera chicca è un'altra: se sei iscritto per i turni pista, puoi saltare in sella — gratis — alle punte di diamante della gamma sportiva. Sì, parliamo di mettere alla prova la Fireblade, la CBR600RR e la CBR650R proprio lì dove danno il meglio. Niente male, vero?

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Paddock aperto: la festa è per tutti

Se non hai voglia di piegare o se la tua moto è in ''sciopero'', l'ingresso al paddock è completamente gratuito. L'idea è quella di una grande rimpatriata di famiglia. Ci saranno i demo ride dell'Honda Live Tour per provare le novità su strada e, per chi guarda al futuro, debutta l’Electric Tour con la nuova WN7. Ti servono solo la patente, il casco e l'abbigliamento giusto.

Hai un amico che vorrebbe iniziare ma non ha la patente? Portalo. La Young Riders School è fatta apposta per far muovere i primi passi sui 125 Honda ai neofiti, seguiti da istruttori che sanno il fatto loro.

Honda Day, la pit lane

Record da scrivere e ospiti d'onore

Tieniti forte, perché quest'anno si prova a fare la storia. Honda vuole stabilire un record mondiale portando in parata il maggior numero possibile di scooter sul nastro d'asfalto di Vallelunga. Un tributo all'affidabilità di SH e compagni che promette di essere una macchia di colore pazzesca.

E poi, i volti noti. Nel paddock potrai stringere la mano a Lucio Cecchinello e ai ragazzi del Team Castrol Honda LCR direttamente dalla MotoGP. Non mancherà la Scuderia Improve Racing con Gabriele Giannini, per dare quel tocco di agonismo che a noi piace tanto.

Parata Honda Classic

Non solo due ruote: Heritage e ''quattro ruote'' cattive

Se sei un feticista del vintage, il quarto Raduno Ufficiale Honda Italia Classic è l’appuntamento per te: 20 euro per un giro turistico, parata e maglietta dedicata. Ma l'Honda Day è un evento a 360 gradi:

Auto: In pista vedrai sfrecciare la Civic Type R Best Lap come apripista, e potrai ammirare la Jazz Koiryu , una special realizzata con lo IED di Roma per i 25 anni del modello.

Tutto il mondo Honda: Esposizioni dedicate anche ai motori marini e ai Power Products.

Come iscriversi? Semplice, vola sul sito ufficiale honda.it nella sezione dedicata all'Honda Day e prenota il tuo posto. Non aspettare troppo: Vallelunga è grande, ma i posti in pista volano via più veloci di una Fireblade in rettilineo.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/04/2026