Presentate le livree del team Honda LCR: ecco le due RC312V di Nakagami e Zarco

È iniziato oggi, due giorni dopo la presentazione delle nuove moto ufficiali, il 2024 del team LCR Honda. La squadra guidata dal team principal italiano Lucio Cecchinello si presenta in griglia come ormai da tradizione con due RC213V completamente diverse tra loro sul piano della livrea: la prima, affidata al confermato pilota giapponese Takaaki Nakagami, corre con il bianco, il nero, il rosso e gli inserti oro dello sponsor Idemitsu, mentre la seconda, nelle mani del nuovo arrivato Johann Zarco, porterà i colori storici della Castrol (verde, bianco e rosso).

Le parole dei protagonisti

“Sono super contento di iniziare un'altra stagione e per tutto l’inverno mi sono preparato per essere in buone condizioni fisiche ed essere pronto per i primi giri. È davvero emozionante, non vedo l’ora che ci sia la prima gara in Qatar. Questo è il mio settimo anno in MotoGP e ormai ho tanta esperienza con la moto della Honda e anche all’interno del team, dove ci conosciamo tutti molto bene. La moto è un’evoluzione della precedente e ho collaborato con HRC dando le mie informazioni per aiutarli nello sviluppo, perché credo che uno dei miei punti forti sia la capacità di comprendere le differenze tra le più piccole componenti e le minime variazioni d’assetto. L’obiettivo per questa stagione è quello di vincere una gara, sarebbe la mia prima vittoria in MotoGP e poi ovviamente anche salire sul podio. Mi concentro su me stesso per provare a raggiungere il target”.

''La mia fiducia nel progetto Honda LCR arriva dalla grande esperienza che ho fatto su tutte le moto nel corso delle passate stagioni. Ho capito che mi posso divertire anche nei momenti difficili e ho cominciato il 2024 in modo positivo con la Honda. Sembra che la squadra abbia fatto tanti cambiamenti e sono pronto. Obiettivi? Voglio gareggiare ed essere al top o comunque avere le chance per giocarmela in vetta, sento di avere la possibilità di salire sul podio o anche andare oltre se si presenteranno le giuste opportunità. La nuova moto è uno stimolo, mi dà motivazione e l’impressione che è possibile lottare in vetta. Non posso dire chiaramente quale sarà la posizione da raggiungere, ma sono sempre stato molto costante nella mia carriera e forse possiamo puntare a riportare la Honda nei primi dieci posti del campionato del mondo. Il team LCR poi ha anche un vantaggio rispetto alle squadre factory ed è quello abbiamo molti più contatti con i meccanici e i tecnici, ma allo stesso tempo abbiamo la moto ufficiale. Quindi è la soluzione migliore perché ci sono comunque i migliori materiali ma con minore pressione''.

“Credo che questa sia una stagione in cui la Honda ha messo sul campo i suoi enormi sforzi per prepararsi alla pista. Abbiamo delle grandi ambizioni per il 2024 anche se veniamo da un periodo molto difficile. È emozionante, non vediamo l’ora di iniziare. Ovviamente serviranno tante energie, servirà continuare a credere nei nostri sogni, nei nostri obiettivi. Uno dei miei più importanti compiti è quello di tenere la squadra motivata a rendere al massimo. Insieme a Honda abbiamo lavorato su molti dettagli per migliorare la nostra organizzazione in termini di risorse umane ma anche di strumenti e di strutture. È stato un inverno molto impegnativo ed è per questo che siamo molto felici di iniziare la stagione”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 15/02/2024