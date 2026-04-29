Honda Adventure Roads: il docu-film è su Apple TV e Amazon Prime

Honda Adventure Roads approda in streaming: il racconto del viaggio da Roma a Istanbul è ora su Apple TV e Amazon Prime Video

Se sei uno di quelli che appena sente parlare di Africa Twin inizia a studiare mappe e a sognare la polvere, sappi che Honda ha deciso di portarti direttamente dentro l'azione.

E no, stavolta non parliamo del solito video promozionale da tre minuti montato per farti venire voglia di andare in concessionaria. La faccenda è più seria: si chiama Honda Adventure Roads ed è diventato un vero e proprio docu-film, ora disponibile nel catalogo di Apple TV e Amazon Prime Video.

Le Honda Africa Twin di Adventure Roads

Dalla polvere allo schermo

Ma di cosa stiamo parlando esattamente? In sostanza, è il racconto dell'edizione 2025 – quella che ha portato un gruppo di 30 fortunati (e preparati) rider amatoriali a percorrere 2.500 chilometri, partendo da Roma per arrivare fino a Istanbul.

Nove giorni di viaggio attraverso sette Paesi, passando per paesaggi in continuo cambiamento: dall’asfalto soleggiato delle coste italiane ai tratti di sterrato più impegnativi e alle foreste fitte di Montenegro e Albania. tutto in sella alla CRF1100L Africa Twin.

Il film, lungo circa 48 minuti, non si limita a mostrarti i paesaggi da cartolina (che pure non mancano). Cerca di farti capire cosa succede nella testa di chi guida quando la stanchezza inizia a farsi sentire, ma la strada non è ancora finita.

La particolarità? Non erano soli. Insieme ai motociclisti ''normali'' c'erano leggende della Dakar come Adrien Van Beveren, Pablo Quintanilla e Dave Thorpe. Gente che, per capirci, sa come dare del ''tu'' a un'Africa Twin anche quando il terreno si fa brutto sul serio. Guarda il trailer qui sotto.

Perché guardarlo (anche se sei un tipo da asfalto)

Il taglio scelto non è quello enfatico e urlato che spesso si trova nei contenuti di questo genere. È un racconto più umano, focalizzato sullo spirito di gruppo e su quella fatica condivisa che è il sale di ogni vera avventura.

È un modo per vedere come si comporta la moto in contesti reali, lontana dalle luci dei saloni, e per capire se quel tipo di esperienza fa davvero per te.

Honda Adventure Roads 2021: a bordo delle Africa Twin in Islanda

E dopo? Si guarda al 2026

Mentre ti godi il film sul divano, sappi che in Honda non stanno certo fermi a guardare. Il docu-film serve anche a preparare il terreno per quello che verrà: l'edizione 2026 dell'Honda Adventure Roads è già all'orizzonte e, stando alle indiscrezioni, la protagonista cambierà faccia. Addio (per un momento) all'Africa Twin, spazio alla nuova XL750 Transalp con sistema E-Clutch.

Quindi, se hai una serata libera e vuoi capire se la prossima sfida potrebbe essere la tua, sai cosa cercare nel catalogo streaming. Prepara i popcorn, ma tieni i guanti a portata di mano: la voglia di partire arriva in fretta.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/05/2026