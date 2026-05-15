Nuova Honda MSX125 Grom 2026: look più sportivo con la livrea HRC

La piccola Honda MSX125 Grom si aggiorna con l'introduzione del Model Year 2026 che apporta piccole novità, tutte estetiche, con l'introduzione di una nuova colorazione. Scopriamo quindi cosa cambia e rivediamo le principali caratteristiche di questa ''fun bike''.

Honda MSX125 Grom 2026

Una mini moto molto divertente

MSX125 è un modello che ha avuto un grande successo tanto che dal 2012, anno del su debutto, ne sono state vendute in tutto il mondo ben 863.289 unità, di cui oltre 600.000 nella sola Tailandia. Gli Stati Uniti contano circa 93.000 unità, mentre in Europa sono oltre 50.000 gli esemplari venduti a riprova che questa fun bike piace anche da noi. La novità 2026 è l'introduzione della colorazione ''Tricolour'' ispirata alla livrea HRC che esalta il look sportiveggiante di questo modello.

Tutte le principali caratteristiche di Honda MSX125 Grom rimangono immutate. Il cruscotto digitale LCD include contagiri e indicatore della marcia inserita, oltre a tachimetro, doppio trip, indicatore carburante e orologio. C'è poi un impianto frenante a disco con ABS a canale singolo controllato tramite IMU. Il telaio continua a essere abbinato a ruote da 12 pollici in combinazione con la forcella anteriore a steli rovesciati e al posteriore un monoammortizzatore.

Honda MSX125 Grom 2026

Motore

Il cuore pulsante di Honda MSX125 Grom è un motore monocilindrico raffreddato ad aria di 125 cc in grado di erogare 9,9 CV e 10,8 Nm di coppia. L'unità è poi abbinata a un cambio a 5 rapporti. Notevole il dato dei consumi: 65,7 km con un litro. La moto con il pieno pesa 103 kg.

Prezzo

Il listino del Model Year 2026 non è stato comunicato. Tuttavia, il prezzo non dovrebbe discostarsi troppo dai 4.290 euro della versione 2025. Per la MSX125 Grom, Honda mette a disposizione anche diversi accessori che possono essere inclusi nei Comfort Pack e Travel Pack.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/05/2026