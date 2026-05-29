Honda CRF250R 2027: cambia lo stile, tecnica confermata

Per Honda CRF250R arriva il nuovo Model Year 2027 che introduce alcune piccole novità, prevalentemente estetiche. La meccanica, infatti, non cambia e quindi le specifiche tecniche rimangono sempre le medesime del precedente Model Year.

Le novità del nuovo Model Year

La categoria MX2 è una sfida continua, e la Honda CRF250R ha dimostrato di essere una moto vincente. Le novità 2027? La CRF250R può contare adesso su di uno stile ancora più deciso grazie alla combinazione tra la nuova grafica e i nuovi colori derivati HRC. Inoltre, a partire dal nuovo Model Year, la versione CRF250RWE assumerà la nuova denominazione Honda CRF250R HRC-WE. Il tutto mantenendo la componentistica di alto livello per incrementare ulteriormente prestazioni e appeal della moto.

Honda CRF250R

Le specifiche tecniche non cambiano

Honda CRF250R adotta un telaio a doppio trave in alluminio, mentre la ciclistica è affidata a sospensioni Showa. Davanti troviamo forcella a steli rovesciati Showa da 49 mm, con un'escursione di 310 mm. Dietro c'è invece un monoammortizzatore Showa con Pro-link. I cerchi sono da 21 pollici all'anteriore e da 19 pollici al posteriore. Il motore è un monocilindrico raffreddato a liquido di 249,4 cc. Non manca nemmeno un completo pacchetto di elettronica che comprende tra le altre cose, il launch control, il traction control e i riding mode. Peso in ordine di marcia di 102 kg (107 kg con il pieno).

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/05/2026