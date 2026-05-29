Honda CRF450R 2027 alza l’asticella: ecco come cambia la moto da cross

Honda CRF450R per il 2027 si rinnova, con un aggiornamento che introduce davvero tante novità, con l'obiettivo di rendere questa moto da cross ancora più efficace in pista. La casa giapponese parla addirittura di una moto completamente nuova. Entriamo più nei dettagli e scopriamo le novità della nuova CRF450R.

Più potenza e meno peso

Il nuovo modello poggia le basi sui punti di forza del precedente Model Year. La prima novità importante riguarda il motore che adesso è totalmente nuovo. Stiamo parlando di un monocilindrico di 449,5 cc che secondo Honda è capace di erogare maggiore potenza (+10,3%) e più coppia (+3,7%) grazie a un alesaggio maggiorato, una corsa più corta e valvole di aspirazione e scarico di diametro superiore, oltre a un nuovo pistone, un nuovo albero motore e a un rapporto di compressione più elevato. Honda ha introdotto pure una trasmissione più compatta con rapporti rivisti, che aumenta la spinta alla ruota posteriore su un arco di velocità più ampio. Il tutto per migliorare la trazione in uscita di curva.

Honda CRF450R 2027

Complessivamente la nuova trasmissione, la frizione e il sistema di avviamento, più leggeri e compatti, hanno consentito di ottimizzare anche i componenti circostanti: il risultato finale di questo lavoro è una riduzione della larghezza del motore di 17 mm e un alleggerimento complessivo di 2,7 kg rispetto al progetto precedente.

Inoltre, Honda CRF450R 2027 per la prima volta adotta un sistema Back Torque Limiter (BTL) attivato da uno smorzatore in gomma, pensato per offrire un controllo del pattinamento in scalata più raffinato e validato da HRC nel MXGP.

Ciclistica rivista

Il telaio in alluminio a doppia trave della moto da cross è stato riprogettato per il 70%, con l’obiettivo di aumentare stabilità e intuitività di guida sui terreni più sconnessi. Per quanto riguarda, invece, la ciclistica, la forcella rovesciata Showa da 49 mm è stata completamente aggiornata e utilizza ora un pistone Dual Blow System (DBS), che aumenta il freno in compressione alle bassissime e basse velocità migliorando il sostegno lungo tutta la corsa. Anche l’ammortizzatore Showa da 50 mm è stato completamente riprogettato e adesso offre un maggior range di oscillazione e un tampone rivisto.

Nel complesso, la nuova Honda CRF450R 2027 è più leggera di ben 4 kg, con una massa a secco senza carburante di 102,7 kg e un peso in ordine di marcia di 108 kg (contro i precedenti 107,2 kg e 112 kg). Parlando dell'mpianto frenante, il disco wave da 260 mm rimane invariato, così come per il posteriore, che mantiene una pinza a pistoncino singolo e un disco wave da 240 mm. Ruota da 21 pollici all'anteriore e da 19 pollici al posteriore.

Honda CRF450R 2027

Anche l'elettronica è stata affinata. L’HRC Launch Control e l’HSTC (Honda Selectable Torque Control) sono stati aggiornati con impostazioni derivate direttamente dalle moto ufficiali, offrendo una risposta più precisa e adattabile a condizioni variabili. L’EMSB (Engine Mode Select Button) continua a fornire al pilota il controllo immediato del carattere del motore.

La nuova CRF450R 2027 introduce sovrastrutture completamente nuove con convogliatori e fianchetti ridisegnati per favorire uno spostamento più naturale delle ginocchia lungo la moto, dalla parte anteriore a quella posteriore e viceversa.

Honda CRF450R HRC-WE, la top di gamma

Per il Model Year 2027, la Honda CRF450R HRC-WE evolve ulteriormente la precedente CRF450RWE, trasformandosi in una versione derivata direttamente dalle competizioni. Oltre a tutti gli aggiornamenti introdotti sulla CRF450R 2027, quetsa versione adotta componenti esclusivi che ne aumentano le prestazioni.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/05/2026