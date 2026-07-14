Nuova Honda V3R 900 E-Compressor: grazie a questo leak, scopriamo come sarà davvero

Il lancio ufficiale della nuova Honda V3R 900 E-Compressor si avvicina sempre di più e, con esso, iniziano a trapelare indiscrezioni e documenti di omologazione, ognuno dei quali ci fornisce un'idea un po' più chiara di come sarà la moto.

I colleghi di Motorcycle.com sono riusciti a ottenere le immagini contenute all'interno della domanda di protezione dei diritti di design deportata dalla casa giapponese. Immagini che quindi mostrano quella che sembra essere la versione di produzione della V3R 900 E-Compressor.

Honda V3R 900 E-Compressor

Molto simile al prototipo visto a EICMA

A EICMA 2025, Honda aveva svelato la V3R 900 E-Compressor Prototype, una moto dotata di un motore V3 con compressore elettrico. Guardando le nuove immagini, sembra che il modello di produzione sarà molto simile al prototipo, ovviamente con tutti gli elementi necessari per poter omologare la moto per un utilizzo stradale, come specchietti, indicatori di direzione, catarifrangenti e portatarga.

I disegni sono stati depositati presso l'ufficio australiano per la proprietà intellettuale il 26 marzo, ma sono stati resi pubblici solamente adesso. Il prototipo visto a EICMA era camuffato con le pellicole che nascondevano alcuni elementi del design. Le immagini depositate permettono di capire meglio come apparirà la moto.

Honda V3R 900 E-Compressor

Come appare la V3R 900 E-Compressor

Il gruppo ottico anteriore sembra invariato rispetto al prototipo e ora possiamo osservare meglio le carenature asimmetriche laterali. Quella di destra è notevolmente più grande di quella di sinistra, fungendo da presa d'aria e airbox.

Presenta due zone di colore diverso, con la linea di divisione che segue il percorso del telaio a traliccio fino al cannotto di sterzo. Su questa linea è posizionato un elemento circolare, che sarà il punto in cui Honda applicherà il suo emblema. Il motore è completamente esposto su entrambi i lati della moto e appare una scelta normale dato che la sua configurazione molto particolare lo rende un elemento che Honda vorrà sicuramente mettere in mostra.

Honda V3R 900 E-Compressor

Il motore presenta infatti due cilindri rivolti in avanti e uno rivolto all'indietro, disposti a V con un angolo di 75 gradi. L'e-Compressor, un compressore ad azionamento elettrico, è posizionato sopra la bancata di cilindri anteriore. Honda ha precedentemente confermato che la moto avrà una cilindrata di 900 cc ma grazie al compressore le prestazioni saranno portate a un livello paragonabile a quello di un motore da 1.200 cc.

Anche il telaio sembra immutato rispetto a quello del prototipo. All'anteriore, notiamo una forcella a steli rovesciati, mentre al posteriore, sembra essere presente un sistema Honda Pro-Link a supporto del forcellone monobraccio.

Pronta al debutto

A quanto pare, la nuova Honda V3R 900 E-Compressor è oramai pronta al debutto. Quando la vedremo? Probabilmente l'appuntamento è per EICMA 2026.

Fonte: Motorcycle.com

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