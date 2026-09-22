Stark Varg SM Sköll, nuovo record: una moto elettrica batte Carlos Sainz Sr

Stark Future con la sua moto elettrica ha ottenuto un curioso record, battendo addirittura la leggenda del rally mondiale e della Dakar Carlos Sainz Sr. La Stark Varg SM Sköll ha infatti completato un giro completo dell'ovale dell'Autòdrom de Sitges-Terramar di Barcellona in meno di 42 secondi.

Il precedente record era stato appunto ottenuto dal campione spagnolo nel 2012 a bordo di un'Audi R8 della Le Mans Series (LMS), con un tempo di 42,600.

Il nuovo record

Veniamo quindi al 2026 quando il pilota Stark, Jonas Skovby, ha completato un giro dell'ovale in 41,888 secondi sulla nuovissima Stark Varg SM Sköll di cui abbiamo parlato pochi giorni fa, battendo il record sul giro del 2012 di quasi otto decimi di secondo. L'ovale spagnolo risale al 1923 ed è stato costruito in 300 giorni. Ospitò alcune gare ma poi a seguito di problemi economici fu abbandonato. Si tratta di uno dei più antichi circuiti ovali costruiti appositamente per le corse. La buona notizia è che ci sono segnali positivi dato che pare ci sia la volotà di riqualificarlo.



Sainz Sr aveva stabilito il precedente record sul giro in occasione di un evento organizzato dalla Red Bull, prima che la nuova Varg SM Sköll elettrica da 80 CV di Stark battesse il suo record. Per chi non la conoscesse, si tratta di un'edizione limitata di 500 esemplari dotata del meglio della tecnologia di Stark Future. A quanto pare, stando alle dichiarazioni del pilota Jonas Skovby, la supermotard elettrica ha raggiunto i 200 km/h durante questo paticolarissimo test.

Ecco cosa ha detto una volta completato il giro record.

Sfrecciare a 200 km/h su una pista centenaria significa essere costantemente al limite, sul punto di essere sbalzati contro un muro di cemento o di perdere la ruota anteriore per un pelo. Senza tempo per reagire o rimediare a un errore a quelle velocità, tutto ciò che potevo fare era fidarmi completamente della moto. È stata una scarica di adrenalina pazzesca e senza dubbio la cosa più folle che abbia mai fatto.

Fonte: Visordown

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