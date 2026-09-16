Stark VARG SM Sköll, la supermotard elettrica in serie limitata

Dopo aver lanciato le edizioni speciali dei modelli VARG MX e EX un mesetto fa, Stark Future ha annunciato adesso una novità che riguarda il modello VARG SM. Arriva infatti una versione speciale che sarà prodotta in 500 unità.

Caratteristiche tecniche

La SM Sköll si basa sull'architettura della SM standard, utilizzando il suo pacco batterie da 7,2 kWh e il motore ''Alpha'' da 80 CV. L'autonomia? 183 km in città e 81 km secondo lo standard WMTC. Per tenere a bada tutta questa esuberanza, soprattutto in off-road la moto può contare su di un sistema di controllo dinamico della trazione regolabile. Questa versione speciale della VARG SM punta tutto sull'agilità. Una delle caratteristiche più importanti di questo modello è infatti la leggerezza. Con un peso di 123,4 kg si tratta della VARG SM più leggera mai prodotta da Stark.

Stark VARG SM Sköll

Come è stato possibile ridurre il peso? L'azienda ha sostituito le pedane standard con pedane in titanio stampate in 3D, risparmiando circa 140 g, ma la maggior parte del risparmio di peso è derivata da un kit completo di bulloni in titanio, che ha ulteriormente ridotto il peso di 900 g. Poiché non vi è stata alcuna variazione nel peso delle masse non sospese, Stark non ha modificato il setup delle sospensioni.

Stark VARG SM Sköll

Esteticamente, la nuova SM Sköll si distingue dal modello standard per un look total black. Praticamente ogni componente è verniciato di nero, compresi le piastre di sterzo superiore e inferiore, il cannotto di sterzo e il dado di fissaggio, il forcellone, il carter motore, il selettore delle mappe sul manubrio e il tappo della presa di ricarica. Sulle piastre dello sterzo troviamo anche la larghezza che identifica l'edizione limitata.

Prezzo

Le prime consegne avverranno a ottobre. Il prezzo? 14.990 euro.

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