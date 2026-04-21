DAB Motors e Brabus svelano le nuove moto elettriche premium alla Design Week

Brabus e il produttore francese DAB Motors hanno deciso di collaborare insieme per realizzare una nuova generazione di moto elettriche in grado di ridefinire la mobilità elettrica. Modelli che sono stati svelati in occasione della Milano Design Week e che poggiano tutti sulla piattaforma modulare DAB1α. Abbiamo innanzitutto la proposta entry level, DAB 1α Brabus che reinterpreta i contenuti del modello da cui deriva, arricchendolo con una selezione esclusiva di componenti in fibra di carbonio a vista.

C'è poi Brabus Urban E che offre una motorizzazione più potente, oltre a un linguaggio di design tipico di Brabus. Infine, al vertice della gamma c'è la Brabus Urban First Edition che offre il massimo dell'esclusività come modello da collezione in edizione limitata, contraddistinto da quattro colorazioni ispirate al mondo delle supercar Brabus e da una finitura ancora più personalizzata. Tutti e 3 i modelli possono contare su di una velocità massima di 120 km/h e su di un'autonomia fino a 150 km grazie a una batteria da 7,1 kWh. Per la trasmissione è presente una cinghia in carbonio.

DAB 1α Brabus

DAB 1α Brabus

DAB 1α Brabus è una reinterpretazione estetica della moto da cui deriva. Rifinita interamente in nero, la moto elettrica presenta una serie di elementi in fibra di carbonio a vista, tipici di Brabus, tra cui le prese d'aria laterali, gli inserti della copertura del motore, il puntale e il parafango anteriore La sella è rivestita in Alcantara con cuciture grigie, mentre il logo Brabus è presente in tutta la moto, un modo per renderla subito riconoscibile. Il motore di questo modello è in grado di offrire una potenza massima di 31 CV.

Brabus Urban E

Brabus Urban E

Rispetto al precedente modello, la potenza del motore è stata portata a 37 CV e per garantire di poter sfruttare sempre le massime prestazioni, troviamo un sistema di raffreddamento supplementare tramite condotti in fibra di carbonio personalizzati, posizionati a sinistra e a destra. Il design della moto è caratterizzato da un inconfondibile stile Brabus, con superfici nere lucide, accenti rossi ed elementi in fibra di carbonio realizzati su misura. Brabus Urban E può contare poi su alette posteriori e copri passaruota realizzati in questo materiale. Sempre in carbonio le coperture per i cerchi. Il vano portaoggetti integrato davanti al sedile del pilota offre spazio per il cavo di ricarica incluso.

Il sistema keyless permette di avviare la moto tramite codice PIN, eliminando la necessità di una chiave fisica. Il display LCD da 2,8 pollici posizionato centralmente fornisce invece tutte le informazioni essenziali in tempo reale, tra cui velocità e stato della batteria. Diverse modalità di guida (Eco, Street, Sport, Nitrous e Reverse) permettono al pilota di adattare il comportamento della moto a un'ampia gamma di condizioni, ciascuna definita da una specifica calibrazione della centralina di controllo del veicolo.

Brabus Urban First Edition

Brabus Urban First Edition

Al lancio, Brabus Urban E viene proposta insieme a una serie da collezione in edizione strettamente limitata pensata per chi cerca il massimo dell'esclusività. Le specifiche tecniche non cambiano ma i clienti possono scegliere tra quattro colori Brabus esclusivi ispirati al mondo delle supercar: ''Peetch'', ''Desert Sand'', ''Superviolet'' e ''Fusion Red''. Ogni variante è limitata a soli dieci esemplari ed è definita da una specifica livrea con dettagli dedicati.

Prezzi

Tutte queste moto elettriche saranno disponibili nei Paesi dell'Unione Europea, in Svizzera, nel Regno Unito e in alcuni mercati extraeuropei che riconoscono l'omologazione UE. I prezzi? DAB 1α Brabus 16.900 euro, Brabus Urban E 22.900 euro e Brabus Urban E First Edition 32.500 euro. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 21/04/2026