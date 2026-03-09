Brabus 750 Bodo Buschmann Edition: la roadster è rarissima, ma all’asta non interessa

L’esclusiva decapottabile tedesca su base Mercedes-AMG SL 63 non raggiunge il prezzo di riserva e per adesso rimane invenduta

La Brabus 750 Bodo Buschmann Edition è una delle creazioni più esclusive del celebre tuner tedesco.

Super roadster in edizione limitata

Basata sulla Mercedes-AMG SL 63, (guarda la Mercedes-AMG SL 63 S) questa speciale Limited Edition è stata lanciata nel 2023 per celebrare il fondatore dell’azienda (guarda la homepage di Brabus). La produzione è stata limitata a sole 25 unità, rendendo la roadster una supercar estremamente rara.

Il prezzo di partenza, però, era altrettanto esclusivo: circa 415.000 dollari, quasi il doppio rispetto a una Mercedes SL 63 standard.

Brabus 750 Bodo Buschmann Edition: la roadster tedesca limited edition invenduta all'asta

L’asta che non ha raggiunto il prezzo di riserva

Nonostante la rarità di questo esemplare e il suo potenziale a livello collezionistico, il mercato dell’usato sembra avere un’opinione diversa. Un esemplare della Brabus 750 a tiratura limitata è stato recentemente messo all’asta sulla piattaforma Bring a Trailer (guarda il link alla casa d’aste), ma non è riuscito a raggiungere il prezzo di riserva.

Le offerte si sono fermate a 241.000 dollari, una cifra significativamente inferiore al prezzo pagato dal primo proprietario. Un dato ancora più sorprendente considerando che l’auto aveva percorso appena 2.735 km.

Brabus 750 Bodo Buschmann Edition: offerte ferme a poco più di 240.000 dollari

Il tuning Brabus tra fibra di carbonio e lusso

Il lavoro di tuning realizzato da Brabus su questa SL 63 include numerosi elementi in fibra di carbonio, come splitter anteriore e diffusore posteriore. A questi si aggiungono cerchi forgiati da 21 e 22 pollici e freni carboceramici.

Anche l’abitacolo della SL 63 è stato profondamente rivisto: pelle Nappa nera con cuciture trapuntate, finiture in fibra carbonio e battitacco illuminati. Solo l’aggiornamento degli interni ha richiesto circa 59.000 dollari di spesa.

Brabus 750 Bodo Buschmann Edition: abitacolo creato su misura per 59.000 dollari

V8 potenziato fino a 740 CV

Sotto il cofano, il V8 biturbo da 4,0 litri della Mercedes-AMG SL 63 riceve nuovi turbocompressori e una messa a punto dedicata. Il risultato è una potenza di 740 CV e 900 Nm di coppia, valori che trasformano la roadster in una vera supercar.

Rarità non sempre significa investimento

Il caso della Brabus 750 Bodo Buschmann Edition dimostra che anche le elaborazioni più esclusive possono perdere valore rapidamente. Tuttavia, proprio questa svalutazione potrebbe rendere la roadster tedesca firmata Brabus un’opportunità interessante per chi cerca una supercar unica sul mercato dell’usato. Voi cosa aspettate a fare un'offerta?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/03/2026