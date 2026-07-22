Nuove Stark Varg Factory Edition: MX ed EX ancora più esclusive e racing

Stark Future è una piccola realtà nata in Spagna nel 2019 e che si occupa di moto elettriche. Si tratta di un'azienda che sta avendo un buon successo grazie alle sue moto da cross o da enduro. Adesso c'è un'interessante novità in quanto l'azienda ha annunciato i modelli Varg MX e EX Factory in edizione limitata, caratterizzati da una dotazione di serie ancora più raffinata.

Edizione limitata: solo 500 esemplari

Le nuove Stark Varg MX Factory Edition e Varg EX Factory Edition si basano entrambe sulla piattaforma esistente e quindi possono contare su di un motore elettrico da 80 CV. Modelli che sono pensati per tutti coloro che desiderano una moto più simile possibile a quelle da competizione.

Stark Varg MX Factory Edition

Per questo, dispongono di alcuni componenti raffinati che sono stati sviluppati grazie all'esperienza dell'azienda nel mondo delle competizioni. La produzione sarà inoltre limitata, con soli 200 esemplari del modello MX e 300 del modello EX realizzati in tutto il mondo.

Più veloci e facili da guidare

Per queste moto in edizione limitata, l'azienda non ha lavorato per aumentare la potenza. Infatti, si è concentrata nel renderle più veloci e facili da guidare. Il cambiamento più significativo consiste nell'adozione del kit di sospensioni completo KYB Factory A-Kit. Ciò significa forcella e ammortizzatore con rivestimento Kashima, componenti interni con rivestimento DLC, valvole riviste e un regolatore di precarico X-Trig al posteriore.

Più nello specifico, Varg EX Factory Edition ha un'escursione della ruota anteriore di 310 mm, mentre la EX, più orientata all'enduro, monta una configurazione da 300 mm. Invece, entrambe possono contare su di un'escursione posteriore di 303 mm.

Stark Varg EX Factory Edition

Le nuove sospensioni non sono comunque l'unica novità. Infatti, entrambe le moto sono dotate di pedane in titanio stampate in 3D, un kit di bulloni in titanio, una nuova sella, piastre di sterzo lavorate CNC e numerate singolarmente. Inoltre, adottano il più recente sistema Dynamic Traction Control di Stark, che consente ai piloti di regolare lo slittamento della ruota posteriore in base alle condizioni. Complessivamente, i componenti in titanio riducono il peso complessivo di poco più di un chilogrammo.

MX Factory Edition sfoggia una grafica esclusiva Stark Red e monta pneumatici Dunlop MX34, mentre la EX Factory Edition è dotata di livrea Forest Grey, pneumatici Dunlop Geomax EN91, paramani, protezione per i dischi anteriori e posteriori e mantiene la piena omologazione stradale. Lo sviluppo è stato supervisionato dall'ex campione del mondo di motocross Sébastien Tortelli, ora direttore sportivo di Stark Future.

Insomma, novità di sostanza per rendere le moto ancora più performanti.

Prezzo

MX Factory Edition costa 15.990 euro, mentre la VARG EX Factory Edition parte da 16.990 euro.

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