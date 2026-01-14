Stark Future, la mosca bianca dell'elettrico

Stark Future è una start-up spagnola nata nel 2019 che si occupa di moto elettriche. Sta facendo parlare parecchio di sé, sia per le sue moto super potenti sia, soprattutto, per il buon successo che sta avendo. Stark ha comunicato per il 2025 una crescita delle vendite del 77% su base annua, con un fatturato di 115 milioni di euro. Afferma anche di aver raggiunto la redditività in cinque degli ultimi nove mesi del 2025, e di guardare all’espansione della propria gamma nel 2026, che attualmente comprende i modelli Varg EX, MX 1.2 e la supermotard stradale omologata SM. Risultati in decisa controtendenza rispetto a quelli del mercato europeo dell'elettrico.

Stark Future, la mosca bianca del mondo dell'elettrico. In foto, lo stabilimento

Secondo un comunicato stampa della Casa, la crescita 2025 è arrivata principalmente dalla rete di concessionari già esistente, ma anche la rapida espansione in nuove regioni e mercati ha contribuito ai risultati record dell'anno.

Nel solo quarto trimestre, Stark ha registrato una crescita del 97% e dichiara oggi di avere un market share di oltre il 3%, tra le enduro. L'obiettivo è quello di aumentare questa quota, mentre è già in cantiere lo sviluppo di nuovi modelli destinati a segmenti differenti da quelli già presidiati.

A dicembre, Stark ha concluso un finanziamento da 15 milioni di euro con la Banca Europea per gli Investimenti, oltre a un aumento di capitale da 25 milioni di euro con uno dei suoi azionisti esistenti. Questo ha portato l’investimento complessivo in equity per il 2025 a 45 milioni di euro.

Stark Future, la mosca bianca del mondo dell'elettrico. In foto, la linea di produzione

Anton Wass, CEO e fondatore di Stark Future, afferma che la crescita dell’azienda è dovuta anche all’offerta di un’alternativa migliore alle moto con motore a combustione, dichiarando:

«Abbiamo dimostrato una teoria semplice: quando si offrono moto elettriche superiori a quelle a combustione, i motociclisti cambiano. Siamo cresciuti rapidamente, abbiamo mantenuto disciplina e mostrato una crescita costante mentre costruivamo una catena di fornitura scalabile. Ora porteremo la stessa formula vincente in categorie più grandi, continuando al contempo la nostra crescita organica nell’off-road».

Parlando della competizione tra moto elettriche e tradizionali, Stark si prepara a gareggiare al Red Bull Erzbergrodeo, dopo l’annuncio che le elettriche potranno competere secondo gli stessi regolamenti sportivi e tecnici.

