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Zero Motorcycles, dal 2027 arriva la ricarica rapida sulle moto elettriche

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6 ore fa - La ricarica rapida arriverà anche sulle moto già vendute

La novità arriverà dal 2027 sui modelli Dual Sport e Street, con un retrofit previsto anche per le moto già su strada
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Zero Motorcycles ha appena annunciato che sulle sue moto elettriche nel 2027 arriverà una funzionalità molto richiesta  che andrà a facilitare i lunghi viaggi. Stiamo parlando del supporto alla ricarica rapida fino a ora assente su tutti i modelli dell'azienda. Oggi, infatti, le sue moto sono vendute esclusivamente con la possibilità di poter ricaricare in corrente alternata. Sui modelli top di gamma è possibile integrare fino a due caricatore AC per poter rifornire fino a una potenza massima di 12,6 kW.

Nel tempo i clienti hanno chiesto la possibilità di poter ricaricare anche in corrente continua per poter ridurre i tempi di fermo quando si sta viaggiando. C'è voluto diverso tempo ma alla fine Zero Motorcycles ha deciso di accontentarli.

Non solo per i nuovi modelli

L'annuncio di questa importante novità non contiene molti dettagli. Tuttavia, sappiamo che sui modelli con batteria da 17,3 kWh sarà possibile passare dal 20% all'80% della carica in meno di 30 minuti. Le moto elettriche saranno quindi dotate di connettore CCS che arriverà sui modelli Zero Dual Sport e Street e cioè S, SR, SR/S, SR/F, DS, DSR e DSR/X.

L'annuncio contiene un dettaglio interessante e cioè che la ricarica rapida non sarà disponibile solamente per i nuovi modelli. Infatti, l'azienda intende offrire un retrofit anche per le moto già su strada, modelli 2022 o più recenti. Un'iniziativa interessante che vuole così accontentare le necessità dei clienti.

Prezzi e le effettive disponibilità ancora non sono stati comunicati. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi. La cosa importante è che finalmente anche le moto elettriche di Zero Motorcycles potranno ricaricare in corrente continua.

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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