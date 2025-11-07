Zero Motorcycles Lompico, a EICMA il concept che anticipa il futuro delle elettriche

Zero Motorcycles Lompico Concept – La Casa californiana di moto elettriche ha presentato il suo (eco)sistema operativo di nuova generazione applicato a un concept, il Lompico. Più che anticipare un modello che verrà, è un prototipo che vuole mostrare la tecnologia che verrà applicata in futuro alle moto dell’azienda. Con lui Zero svelato Cypher 4, il sistema operativo / interfaccia che promette connettività intelligente e prestazioni adattive.

Zero Motorcycles Lompico Concept, caratteristica la firma luminosa

Secondo Zero, la batteria da 8,8 kWh di Lompico è ottimizzata per densità energetica e autonomia. L’azienda dichiara che può essere ricaricata fino all’80% in meno di 60 minuti. Il motore eroga 40 CV. Il nuovo sistema operativo introduce un’interfaccia rinnovata, con maggiore connettività e diagnostica predittiva. Attraverso display e app dedicata il pilota può personalizzare le modalità di guida.

Zero Motorcycles Lompico Concept, secondo l'azienda anticpa il futuro delle moto elettriche

Zero afferma inoltre che il Lompico Concept utilizza un nuovo telaio alleggerito, sospensioni di fascia alta e sistemi avanzati di controllo di trazione e ABS. Tuttavia, come dicevamo, sembra che Lompico rimarrà una piattaforma di test per mostrare la direzione tecnologica dell’azienda.

“Lompico è il mezzo con cui Zero Motorcycles mostra al mondo il prossimo passo nell’evoluzione delle moto elettriche. Provocando conversazioni e spingendo oltre i confini, non stiamo semplicemente lanciando un prodotto, ma un movimento verso un’innovazione guidata dal design'', afferma Pierre-Martin Bos, CEO di Zero Motorcycles.

Pubblicato da Fabio Meloni, 07/11/2025