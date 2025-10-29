Zero Motorcycles LS1: a EICMA 2025 si fa strada il nuovo scooter elettrico

La casa americana mostra il nuovo scooter EV che si ricarica in meno di cinque ore: scopriamo dalla rassegna milanese le caratteristiche e come è fatto

Gli americani di Zero Motorcycles evolvono il concetto di mobilità elettrica su due ruote e a EICMA 2025 presentano lo scooter LS1. Un modellopensato espressamente per la città e capace di unire design elegante, praticità e tecnologia di nuova generazione.

ZERO Motorcycles LS1: scooter ideale per la città

Due batterie leggere e sostituibili, alloggiate nella pedana, garantiscono praticità e maneggevolezza, mentre il motore centrale assicura un ottimo equilibrio dinamico. Il passo corto, l’ABS e ilTCSdi serie, insieme all’altezza ridotta della sella, offrono una guida sicura e stabile anche nel traffico cittadino più intenso.

ZERO Motorcycles LS1: le sue caratteristiche

Gli accumulatori possono essere collegati direttamente alla rete o rimossi per essere caricati a casa o in ufficio, grazie al caricatore da 800 W. La ricarica da 0 al 90% richiede solo quattro ore e mezza, mentre per passare da 0 al 100% servono cinque ore. Con il caricabatterie rapido da 1500 W, opzionale, la ricarica da 0 al 90% richiede solo 2,6 ore e quella da 0 al 100% solo 3,1 ore.

L’autonomia di LS1 è di 115 km, ma può essere estesa a 170 km qualora nel vano porta oggetti sotto il sedile si posizioni una terza batteria opzionale. Lo spazio altrimenti è sufficiente per ospitare due caschi o la spesa giornaliera. Il nuovo scooter di Zero Motorcycles dovrebbe fare il suo debutto nel 2026, ma i prezzi non sono stati dichiarati. Ne sapremo di più nei prossimi mesi.

