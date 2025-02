Zero Motorcycles, sconti pazzi! Fino a 6.000 euro su alcuni modelli

Le moto della gamma Zero Motorcycles sono in promozione: sconti fino a 6.000 euro a seconda del modello. Le moto in offerta

Che sconti Zero Motorcycles! La nuova campagna 2025 Go Electric Incentive infatti offre vantaggi super per alcuni modelli: scopriamo fino a quando è valida e quali sono le moto elettriche che beneficiano dell'offerta.

Zero Motorcycles, offerte 2025: moto in promozione e sconti

Zero Motorcycles DSR in posa

Gli sconti per le moto di Zero Motorcycles vanno da 3.000 a 6.000 euro a seconda del modello. Il vantaggio maggiore è per i model year 2022 e precedenti, ma sono sostanziosi anche per i model year 2023 (come la la maxi enduro DSR/X provata da Danilo e la motard FXE testata dal sottoscritto). Ecco tutte le offerte, valide fino alla fine di marzo:

Model year 2022 e precedenti

S, SR, SR/F o SR/S : 6.000 euro di sconto

: 6.000 euro di sconto DS o DSR : 6.000 euro di sconto

: 6.000 euro di sconto FX, FXE o FXS: 3.000 euro di sconto

Model year 2023

S, SR, SR/F o SR/S : 5.000 euro di sconto

: 5.000 euro di sconto DS, DSR o DSR/X : 5.000 euro di sconto

: 5.000 euro di sconto FX o FXE: 3.000 euro di sconto

Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Zero Motorcycles, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 19/02/2025