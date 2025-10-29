EICMA 2025: le novità allo stand Zero Motorcycles raccontate da Pierre-Martin Bos. Video

Parola d'ordine ''mobilità urbana'' per Zero Motorcycles a EICMA 2025, con la presentazione dello scooter elettrico LS1. Design elegante e tecnologia di ultima generazione, ha di serie ABS e controllo di trazione. Interessanti i dati sull'autonomia, che va da 115 fino a 170 km con l'aggiunta della terza batteria opzionale nel vano sottosella. Sullo stand anche i modelli aggiornati della gamma: batterie e caricatori più efficienti e qualche ritocco al look. Ne parliamo con Pierre-Martin Bos, CEO di Zero Motorcycles di fresca nomina.

Pubblicato da Isabella Galli, 06/11/2025