Zero Motorcycles registra il design di una moto basata sulla Lompico Concept: novità in arrivo?

L'azienda ha registrato il design di una nuova moto basata sulla Lompico Concept che era stata presentata lo scorso anno a EICMA

Zero Motorcycles la conosciamo bene per le sue moto elettriche. Adesso c'è una novità perché l'azienda americana ha registrato il design di una nuova moto che dovrebbe essere un'evoluzione della Lompico Concept che era stata presentata lo scorso anno a EICMA. All'epoca, l'azienda raccontò che il concept mostrava il prossimo passo nell’evoluzione delle moto elettriche. Dunque, una moto nata per mostrare le tecnologie che Zero Motorcycles porterà in futuro all'interno dei suoi modelli. A quanto pare, l'azienda ci sta ancora lavorando e dai documenti di registrazione del design emergono alcune differenze con il concept dello scorso anno. Vedremo un aggiornamento della Lompico, magari al prossimo appuntamento di EICMA? E se arrivasse anche un modello di serie derivato dal concept?

Zero Motorcycles

Cosa sappiamo?

Il progetto è stato depositato presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale il 30 aprile, per poi essere regolarmente registrato il 7 maggio. Confrontando le immagini del progetto con le foto del concept, si notano alcune differenze che fanno pensare a un modello di produzione. La modifica più evidente è l'aggiunta degli specchietti retrovisori, indispensabili per ottenere l'omologazione. Anche il portatarga è stato ridisegnato e così pure il parafango anteriore. La posizione del manubrio, della sella e delle pedane sembra invariata. Il pacco batteria sembra disporre di una maggiore protezione, mentre il telaio a traliccio appare identico a quello del prototipo.

Inoltre, pur rimanendo fedele al concept, la parte anteriore presenta alcune differenze. Ad esempio, il faro sporge maggiormente tra le due luci di posizione laterali, mentre il display della strumentazione presenta un nuovo design ed è stato montato in modo da seguire l'inclinazione del faro.

Zero Motorcycles

La documentazione relativa al progetto non fornisce dettagli tecnici, ma sappiamo che Lompico Concept utilizzava una batteria da 8,8 kWh che andava ad alimentare un motore da 40 CV. Inoltre, questo prototipo portava al debutto il sistema operativo di nuova generazione Cypher 4. Se la moto dovesse davvero entrare in produzione, difficilmente si chiamerà Lompico. Lo scorso giugno, Zero ha depositato una domanda di registrazione del marchio ''Zero SF'' presso l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti. Si chiamerà così? Il nome, in effetti, è più in linea con la tradizione di Zero Motorcycles. Sta quindi per arrivare un nuovo modello basato sul prototipo mostrato a EICMA lo scorso anno?

Se davvero qualcosa di nuovo sta arrivando, probabilmente lo scopriremo a novembre quando si terrà l'appuntamento 2026 di EICMA. Non rimane che attendere novità.

Fonte: Motorcycle.com

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 12/05/2026