HF355: la folle moto di Max Hazan con motore V8 Ferrari venduta a 500 mila dollari

Nessun controllo di trazione e 400 CV da gestire: la HF355 è una delle moto custom più estreme mai costruite

Ci sono moto personalizzate, anche eccentriche ma ci sono pure vere e proprie ''provocazioni'', quelle che sfidano il limite della definizione di motocicletta. Questo è il caso della HF355 realizzata da Max Hazan, fondatore di Hazan Motorworks. Questa folle creazione di Max Hazan è stata venduta a un collezionista privato per una cifra superiore ai 500 mila dollari. Ma perché è così speciale questa moto?

Cuore Ferrari

Max Hazan HF355

Ci sono voluti ben 18 mesi per realizzare questa moto che può contare su di un elemento davvero unico e cioè il suo motore. Infatti, è stato scelto qualcosa di davvero molto speciale e cioè il V8 aspirato da 3,5 litri proveniente da una Ferrari F355 del 1999. Il nome HF355 è proprio un riferimento alla F355 di Maranello. La potenza è di circa 400 CV e consente, teoricamente, di poter raggiungere una velocità massima di 300 km/h. Visto che la moto pesa 265 kg, il suo rapporto peso/potenza è simile a quello delle supercar.

Ovviamente, un motore di questo tipo non poteva assolutamente essere alloggiato in un telaio motociclistico tradizionale. Così Hazan ha costruito un telaio a traliccio in acciaio al cromo-molibdeno su misura, in cui il motore funge da elemento portante. Vista la mole del motore V8 si potrebbe pensare che l'HF355 sia sbilanciata. Invece, il peso è distribuito in modo quasi uniforme. Quasi ogni componente della moto è stato progettato, costruito e assemblato dallo stesso Hazan.

La carrozzeria è composta da 16 componenti unici in fibra di carbonio, modellati a mano. Ogni pezzo è stato stampato e riprodotto utilizzando un processo più comunemente impiegato nella produzione aerospaziale. Per il resto, la dotazione comprende cerchi Marchesini, freni Brembo GP4X, forcella Öhlins FGR e ammortizzatore posteriore TTX. L'elettronica? È stata quasi completamente eliminata. Hazan ha smontato i sistemi originali della Ferrari e li ha sostituiti con una configurazione appositamente progettata che utilizza una centralina AMP EFI.

Niente controllo di trazione, tutto è affidato alla sensibilità del pilota che dovrà quindi essere in grado di gestire i 400 CV del motore. La moto presenta poi una colorazione rossa realizzata appositamente. Insomma, un qualcosa di davvero speciale e unico che ha saputo conquistare un collezionista di cui non si sa molto, tranne che ha staccato un assegno di oltre 500 mila dollari.

Fonte: New Atlas

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