HF355, la moto con motore Ferrari che farebbe sfigurare perfino una MotoGP (video)

La HF355 non è una moto come le altre. Si tratta infatti di una special creata attorno a un motore incredibile. Dal V8 Ferrari della F355, infatti, è nata lei, una moto esagerata. Iniziamo a scoprirla guardando il video del test al banco prova.

HF355: la moto con motore V8 Ferrari della F355

La HF355 nasce da Maxwell Hazan di Hazan Motorworks. Sulla sua pagina troverete molte creazioni a due ruote eclettiche e la HF355 è solo una delle ultime. Una moto nata attorno al motore della Ferrari F355, un V8 a 90° da 3.496 cc, montato longitudinalmente, capace di qualcosa come 380 CV e 360 ​​Nm di coppia. Il motore è il cuore di questa motocicletta ed è anche elemento portante della ciclistica col telaio minimalista che si mette in un angolo per lasciare il V8 a mostrare la sua maestosità. La ciclistica non è stata affatto lasciata al caso ed è all'altezza di questo mostro con motore Ferrari: davanti una forcella Öhlins – ha tutta l'aria di essere una FGRT – dietro un forcellone bibraccio con ammortizzatore orizzontale – sotto il motore! – con serbatoio separato, anch'esso Öhlins (forse un STX46). Davanti ci sono una coppia di dischi e una pinza ad attacco radiale firmati Brembo, mentre a darle voce contribuisce uno scarico 8in2 di SC Project. Insomma, il meglio che l'ingegneria italiana metta a disposizione: questa HF355 ha tanta Italia dentro!

Il V8 a 90° Ferrari cinquevalvole e lo smilzo codino della HF355

HF355: grande e grossa, ma snella e leggera

''Ogni bici che creo è un pezzo unico, realizzata con le mie mani qui nel mio laboratorio, ogni bici è unica e irripetibile. Mi impegno a creare qualcosa di nuovo con ogni progetto e a realizzare i design più interessanti che mi vengono in mente, nel modo più elegante possibile'', ha dichiarato Maxwell Hazan. La HF355 è molto lunga, circa 1.600 mm di interasse – 15 cm più di una sportiva tradizionale – ma è molto stretta e anche leggera, nonostante l'enorme propulsore: circa 225 kg senza carene. Una moto incredibile la HF355, che speriamo di vedere presto finita e lanciata su strada!

Fonte: BikeBound

Pubblicato da Michele Perrino, 24/05/2025