Yamaha R9 Cup 2027: ecco il nuovo monomarca

Yamaha torna a puntare sui trofei monomarca e lo fa con una delle sue sportive più recenti. Nel 2027 debutterà infatti la Yamaha R9 Cup, una nuova competizione inserita nel calendario del Campionato Italiano Velocità (CIV) e pensata per offrire un'opportunità tanto ai piloti alle prime armi quanto a chi ha già maturato esperienza tra i cordoli.

L'obiettivo è creare un campionato in cui il talento possa fare la differenza, limitando per quanto possibile il peso delle differenti preparazioni tecniche e contenendo l'investimento necessario per partecipare.

Yamaha R9 Cup: stessa moto e kit racing per tutti

Protagonista del trofeo sarà naturalmente la Yamaha R9, la Supersport a tre cilindri della Casa di Iwata, già disponibile presso le concessionarie ufficiali. Per garantire condizioni di gara il più possibile equilibrate, tutte le moto dovranno adottare una configurazione tecnica comune, comprensiva di un kit racing dedicato che include:

Carenatura in fibra

Centralina ECU GYTR

Scarico Akrapovič

Pedane regolabili

Tubi freno in treccia

Una formula pensata per mettere tutti i partecipanti nelle stesse condizioni di partenza, lasciando poi al cronometro il compito di stabilire chi è il più veloce. Anche se, va detto, chi frequenta gli ambienti dei trofei monomarca sa che spesso queste promesse vengono disattese, ma potrebbe esserci una garanzia ''federale''.

Cinque appuntamenti nel CIV e premi per i migliori

La R9 si è aggiudicata il Mondiale SSP con Albert Arenas

La Yamaha R9 Cup, infatti, si svolgerà sotto l'egida della Federazione Motociclistica Italiana, con cinque appuntamenti previsti nel calendario 2027. L'organizzazione sarà affidata a EMGeventi, già attiva nel motorsport e nelle competizioni realizzate in collaborazione con Yamaha. Previsto anche un montepremi finale destinato ai primi tre classificati della stagione, oltre a riconoscimenti assegnati dal partner ufficiale pneumatici ai piloti che saliranno sul podio dopo ogni gara.

Yamaha non ha ancora comunicato il costo d'iscrizione, il valore dei premi e l'elenco dei circuiti coinvolti: informazioni importanti soprattutto per valutare quanto la nuova R9 Cup sarà effettivamente accessibile a chi vuole muovere i primi passi nelle competizioni. Vi terremo aggiornati.

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