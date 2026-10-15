Yamaha XSR900 GP 2027, nuova livrea Legend Blue: omaggio a Christian Sarron

Ci sono novità per la gamma Sport Heritage di Yamaha. Infatti, la casa giapponese ha annunciato l'introduzione del Model Year 2027 della XSR900 GP. Le novità sono limitate e riguardano l'estetica con l'introduzione di una nuova livrea. La meccanica, invece, non cambia. Yamaha ha annunciato questa novità appena un giorno dopo aver svelato la variante Neon White della XSR900 standard.

Yamaha XSR900 GP 2027

Un nuovo colore per la XSR900 GP

Per il 2027, la Yamaha XSR900 GP celebra uno dei più noti piloti del Grand Prix degli anni '80, la leggenda francese Christian Sarron, con la nuova colorazione Legend Blue, ispirata alla Sonauto Yamaha con cui vinse il campionato. La livrea blu è completata da speedblock blu chiaro sulle carene laterali e sul serbatoio, fiancheggiati da strisce gialle. Le tabelle portanumero gialle in stile racing, sia sul frontale sia sul coprisella, completano il look.

Yamaha XSR900 GP 2027

La meccanica non cambia

Stile che guarda al passato ma tecnologia moderna. Yamaha XSR900 GP, nota per il suo inconfondibile design da moto corsa degli anni '80 e '90, continua a essere equipaggiata con il motore CP3 a tre cilindri in linea da 890 cc in grado di erogare 87,5 kW (119 CV) a 10.000 giri/min, oltre a 93 Nm di coppia a 7.000 giri/min.

Oltre alla nuova colorazione Legend Blue, la XSR900 GP continuerà ad essere disponibile nella tinta Legend Yellow.

Yamaha XSR900 GP 2027

Disponibilità e prezzo

Yamaha fa sapere che le consegne partiranno dal primo trimestre del 2027. I prezzi del Model Year 2027 non dovrebbero differire molto dai 13.499 euro del precedente Model Year.

VEDI ANCHE

Tags