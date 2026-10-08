Anticipazioni

Kawasaki: nel teaser video la nuova Versys?

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27 minuti fa - La Casa di Akashi pronta a svelare una nuova crossover tra 5 giorni

Se ne parlava da un po', quest'estate è stata pure avvistata su strada. Nel video social potrebbe esserci la nuova Kawasaki Versys
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Kawasaki sta sfornando una serie di novità dietro l'altra in vista di EICMA 2026, dove si candida ad avere un ruolo da vera protagonista. Se la Kawasaki Ninja H2 ha il fascino del ritorno dalla sua, la moto che sfreccia nel video teaser che vedete qui sotto potrebbe essere una novità assoluta per Kawasaki, ovvero la Versys 900 tanto anticipata sui social e pizzicata anche su strada con qualche scatto rubato proprio quest'estate.

 
 
 
 
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COSA ABBIAMO INTUITO 

Kawasaki: la sagoma della moto si riesce ad intuire da questo fermo immagine

Lo ammetto, le ho provate tutte per provare a carpire uno ''scatto'' pulito dal video: rallentato, zoommato, ma nulla, non ho abilità da hacker. I miei occhi esperti però hanno notato una crossover stradale - con ruote da 17 pollici su entrambi gli assi - frontale dal forte family feeling con le Z (ma anche con la Bimota Tera) posizione di guida tipica del segmento, dimensioni da media cilindrata, con silhouette più slanciata rispetto alla Versys 1100 e due versioni, una delle due moto dotata di borse laterali in tinta. Che tinta? Verde, ça va sans dire. Il suono del motore è verosimilmente quello di un 4 cilindri... Qui gli indizi sembrerebbero portare tutti all'indiziato numero 1: la Versys 900. Il mistero verrà risolto il 13 ottobre, segnatevelo. 

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Danilo Chissalé
Danilo Chissalé
Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.

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