Nuovi colori per le Kawasaki Versys 1100 S e SE 2027: le foto

Se stai valutando la Kawasaki Versys 1100 per le tue prossime uscite a lungo raggio, sappi che la Casa di Akashi ha deciso di confermare la sua formula vincente anche per il Model Year 2027. Per entrambe le versioni a listino, la Versys 1100 S e la più ricca Versys 1100 SE, l'aggiornamento si concentra sull'estetica con nuove combinazioni cromatiche, mantenendo inalterata la sostanza tecnica e ciclistica che già conosci.
Cosa cambia: la veste grafica per il 2027
L'aggiornamento principale riguarda l'impatto visivo, pensato per rinfrescare le linee affilate della maxi-crossover giapponese e conferma la classica filosofia Kawasaki che gioca sull'alternanza tra finiture metallizzate e dettagli a contrasto per sottolineare il carattere dinamico della moto.
Cosa non cambia: il motore quattro cilindri
Sotto le carene lavora la collaudata unità a quattro cilindri in linea da 1.099 cc (con alesaggio e corsa di 77,0 x 59,0 mm), raffreddata a liquido e con un rapporto di compressione pari a 11,8:1. La scheda tecnica recita numeri decisamente generosi per viaggiare a pieno carico senza incertezze.
Potenza massima: 135 CV a 9.000 giri/min (ma in listino c'è anche una versione depotenziata da 116 CV a 8.000 giri/min).
Coppia massima: 112 Nm a 7.600 giri/min (che diventano 110 Nm a 6.800 giri/min sulla variante depotenziata).
Alimentazione: iniezione elettronica con quattro corpi farfallati da 38 mm.
Capacità serbatoio: 21 litri, un valore studiato per garantire un'ottima autonomia nei trasferimenti autostradali.
Ciclistica e pesi: S e SE a confronto
Il telaio si conferma la struttura Diamond in alluminio, abbinata all'anteriore a una forcella a steli rovesciati con escursione di 150 mm e al posteriore al monoammortizzatore Horizontal Back-link da 152 mm di corsa. L'impianto frenante sfrutta un doppio disco anteriore da 277 mm e un disco singolo posteriore da 226 mm, mentre le ruote da 17 pollici calzano pneumatici 120/70 all'anteriore e 180/55 al posteriore.
La differenza principale tra le due declinazioni resta legata alla dotazione di bordo e al peso:
|Caratteristica
|Kawasaki Versys 1100 S
|Kawasaki Versys 1100 SE
|Peso in ordine di marcia
|257 kg
|259 kg
|Altezza sella
|840 mm
|840 mm
|Passo
|1.520 mm
|1.520 mm
|Freni anteriori
|Doppio disco (ø 277 mm)
|Doppio disco (ø 277 mm)
|Freno posteriore
|Disco singolo (ø 226 mm)
|Disco singolo (ø 226 mm)
|Pneumatici
|120/70ZR17 / 180/55ZR17
|120/70ZR17 / 180/55ZR17
In definitiva, se cercavi stravolgimenti meccanici rimarrai deluso, ma se apprezzavi il bilanciamento tra guida turistica ed esuberanza del quattro cilindri, la gamma 2027 continua a offrire esattamente quel pacchetto concreto che ne ha decretato il successo. Con una nota di colore in più.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Versys 1100 S
|135 / 99
|15.490 €
|Versys 1100 SE
|135 / 99
|17.590 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Kawasaki Versys 1100 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Kawasaki Versys 1100
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.