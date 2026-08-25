Nuovi colori per le Kawasaki Versys 1100 S e SE 2027: le foto

Scopri la nuova Kawasaki Versys 1100 2027 nelle versioni S e SE: le novità cromatiche e la scheda tecnica

Se stai valutando la Kawasaki Versys 1100 per le tue prossime uscite a lungo raggio, sappi che la Casa di Akashi ha deciso di confermare la sua formula vincente anche per il Model Year 2027. Per entrambe le versioni a listino, la Versys 1100 S e la più ricca Versys 1100 SE, l'aggiornamento si concentra sull'estetica con nuove combinazioni cromatiche, mantenendo inalterata la sostanza tecnica e ciclistica che già conosci.

Cosa cambia: la veste grafica per il 2027

L'aggiornamento principale riguarda l'impatto visivo, pensato per rinfrescare le linee affilate della maxi-crossover giapponese e conferma la classica filosofia Kawasaki che gioca sull'alternanza tra finiture metallizzate e dettagli a contrasto per sottolineare il carattere dinamico della moto.

Kawasaki Versys 1100 SE 2027

Cosa non cambia: il motore quattro cilindri

Sotto le carene lavora la collaudata unità a quattro cilindri in linea da 1.099 cc (con alesaggio e corsa di 77,0 x 59,0 mm), raffreddata a liquido e con un rapporto di compressione pari a 11,8:1. La scheda tecnica recita numeri decisamente generosi per viaggiare a pieno carico senza incertezze.

Potenza massima : 135 CV a 9.000 giri/min (ma in listino c'è anche una versione depotenziata da 116 CV a 8.000 giri/min).

Coppia massima : 112 Nm a 7.600 giri/min (che diventano 110 Nm a 6.800 giri/min sulla variante depotenziata).

Alimentazione : iniezione elettronica con quattro corpi farfallati da 38 mm.

Capacità serbatoio: 21 litri, un valore studiato per garantire un'ottima autonomia nei trasferimenti autostradali.

Ciclistica e pesi: S e SE a confronto

Il telaio si conferma la struttura Diamond in alluminio, abbinata all'anteriore a una forcella a steli rovesciati con escursione di 150 mm e al posteriore al monoammortizzatore Horizontal Back-link da 152 mm di corsa. L'impianto frenante sfrutta un doppio disco anteriore da 277 mm e un disco singolo posteriore da 226 mm, mentre le ruote da 17 pollici calzano pneumatici 120/70 all'anteriore e 180/55 al posteriore.

La differenza principale tra le due declinazioni resta legata alla dotazione di bordo e al peso:

Caratteristica Kawasaki Versys 1100 S Kawasaki Versys 1100 SE Peso in ordine di marcia 257 kg 259 kg Altezza sella 840 mm 840 mm Passo 1.520 mm 1.520 mm Freni anteriori Doppio disco (ø 277 mm) Doppio disco (ø 277 mm) Freno posteriore Disco singolo (ø 226 mm) Disco singolo (ø 226 mm) Pneumatici 120/70ZR17 / 180/55ZR17 120/70ZR17 / 180/55ZR17

In definitiva, se cercavi stravolgimenti meccanici rimarrai deluso, ma se apprezzavi il bilanciamento tra guida turistica ed esuberanza del quattro cilindri, la gamma 2027 continua a offrire esattamente quel pacchetto concreto che ne ha decretato il successo. Con una nota di colore in più.

VEDI ANCHE